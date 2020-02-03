Представители литовского бизнеса: если так, общение с политиками прекратится

Общение между политика и предпринимателями в Литве с 1 января 2020 года уходит в небытие, об этом говорят представители бизнеса.

Общение между политика и предпринимателями в Литве с 1 января 2020 года уходит в небытие, об этом говорят представители бизнеса.

С начала года вступил в силу новый закон сочетания интересов на государственной службе, сейчас любое приглашение на мероприятие частного сектора расценивается как подарок политику. Представители бизнес-организаций утверждают, что если политики не смогут общаться с обществом за чашкой кофе или стаканом воды – то это нелогично.

DELFI напоминает, что после решения Государственной комиссии по служебной этике (ГКСЭ) в связи с Ярославом Наркевичем члены комиссии представили дополнительное разъяснение – если частный сектор приглашает на мероприятие политика - это расценивается как подарок. А это считается нарушением служебной этики.

Исполнительный директор Форума инвесторов Рута Скирене оценила пояснение ГКСЭ как странное решение. По словам собеседницы, если эти линии не будут конкретно объяснены – то общение между бизнесом и политиками прекратится вообще.

"То, что любое приглашение будет расцениваться как подарок, прочерчивает странную линию. Когда проходят такие мероприятия, скажем, ассоциации приглашают политиков, СМИ, целый спектр людей. И, конечно, там бывают угощения - и бокал вина и что-то еще. Я думаю, что если на такой встрече нет конфликта интересов – не говорят о делах и решениях, то это не может рассматриваться как подарок. Ведь в таком случае вообще прекратится общение, это очень плохо. Политики так уходят от реальности, не получают информацию", – сказала она.

Скирене сказала DELFI, что не стоит думать о нечистых связях только потому, что политик участвовал в мероприятии.

"Я думаю, нужно более пространное объяснение. Я так себе представляю - приходишь на обед с представителями какой-то одной компании, это можно расценить как конфликт интересов, но не думаю, что можно делать выводы о нечистых связях. Но в таком случае политик может сам заплатить за обед. А на больших мероприятиях, где нет особых дискуссий и решений, я не думаю, что это надо расценивать как подарок", – сказала DELFI Скирене.

"Тогда надо забыть обо всех мероприятиях, вручении наград. Это перегиб", – продолжила она, заметив, что сами по себе мероприятия останутся, но будут более закрытыми.

"Я думаю, что либо должны быть более ясные пояснения, когда имеет место конфликт интересов, когда это расценивается как подарок, когда не принимать подарок, когда самому заплатить. Ведь нельзя запретить общение с частным бизнесом", – сказала Скирене.

Президент Литовской конфедерации бизнеса Валдас Суткус сказал DELFI, что пока ему сложно оценить решение ГКСЭ.

"Некоторые политики попадают в капканы, которые сами же расставляют. (…) Похоже, эта версия закона очень жесткая – не должно быть даже возможности конфликта. Это побудило ГКСЭ принять такое драконовское решение. Если говорить о каком-то здравом уме, то чашка кофе, или как все шутят, котлета, точно не решает проблемы ни одной, ни другой страны", – сказал Суткус.

Он прибавил, что о нарушениях служебной этики можно говорить только тогда, когда представители бизнеса организуют частные вечеринки, например, на яхтах.

"Но если речь идет о приемах и о том, что на них человек что-то съест и это нарушение...", – сказал Суткус.

Он привел пример - на минувшей неделе в индийском посольстве прошел прием с участием политиков и представителей бизнеса.

"Если вернуться к разъяснению ГКСЭ, что нельзя есть угощения, если это не регламентирует протокол, то в данном случае протоколом это допускается. Но взгляните на суть – если на мероприятии, которое организовал бизнес, политик не может есть, подчиненные компании не могут оплачивать счета, то как могут угощать посольства?

А ведь тут нет существенной разницы. Это значит, что те политики, которые ели за счет индийского посольства могут участвовать в принятии выгодных Индии решений", – сказал он, прибавив, что такое положение было бы еще хуже.

"Одно дело - свои покупают, и совсем другое - зарубежное государство, это страшно. А если это другие страны – Восточные, исламские, то тогда тебя террористы купили?" – вопрошал Суткус, назвав ситуацию абсурдной. Он сказал, что, возможно, стоит пересмотреть формулировки такого закона.

Президент Литовской конфедерации работодателей Данас Арлаускас сказал DELFI, что ГКСЭ создает пространство для порождения страхов у политиков.

"Предпринимателям иногда хочется получить новости из первых рук, например, от министра, его советника, главы департамента. Мы приглашаем их, ведь не можем сами, 100 человек, к ним пойти для получения разъяснений. И тут все обрастает проблемами. Представьте себе, собирается множество людей, съезжаются предприниматели со всей Литвы, нормально, когда бывает какой-то скромный стол, угощения. Так что политику всеми способами надо стараться не подходить к чашке кофе? Я думаю, тут нужно больше ясности", – сказал Арлаускас.

Он считает, что подарок должен оцениваться в какую-то реальную сумму.

"Я понимаю, что бесплатного обеда не бывает, что даже маленький подарок к чему-то обязывает, но думаю, это вопрос политической и человеческой совести. Я не думаю, что надо все рассматривать так примитивно, что чашка кофе и бутерброд изменят установки человека", – сказал Арлаускас.

По его мнению, крепкие политики такое разъяснение ГКСЭ расценят с юмором.

"Нам хочется больше ясности в этом вопросе, как нам, предпринимателям, информировать о том, с кем мы встречались, с кем разговаривали", – сказал он.

Председатель совета Литовской адвокатуры Игнас Вегеле сказал DELFI, что пока совет этот вопрос не обсуждал. По его словам, этот порядок должны разработать политики.

"Мы думаем, это решение политиков, их дело решать, как общаться с ассоциациями, частными лицами, какого уровня прозрачность должна быть. Как решат, так и будет", – сказал он, подчеркнув, что политики должны общаться с обществом.

Член ГКСЭ Эвелина Матулайтене в передаче "День на DELFI" сказала, что псоле нового года правила ужесточились.

"Ранее запрещалось принимать подарки или услуги, если может возникнуть конфликт интересов. Сегодня запрещено принимать подарки, если это связано со служебным положением. Сегодняшняя установка более жесткая", – сказала она, заметив, что любое приглашение на мероприятие расценивается как подарок политику.

"Это международная практика, рекомендации. Такой и у нас закон", – заметила она.

DELFI напоминает, что ГКСЭ сейчас разрабатывает вехи, которыми должны руководствоваться политики.