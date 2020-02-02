На автомагистрали произошло массовое ДТП: полиция просит выбирать другой маршрут

2 февраля, в 18.27 ч., на дороге A1 произошло массовое ДТП. По предварительным данным, столкнулись 5 автомобилей.

Вильнюсская полиция информировала DELFI, что на магистрали Вильнюс-Каунас произошло ДТП. Заблокированы обе полосы.

По предварительным данным, в ДТП люди не пострадали. Движение осложнено около городка Рикантай.

Виновник ДТП - водитель микроавтобуса WV. Он вез прицеп с легковым автомобилем. После столкновения легковушка выпала из прицепа.

Водитель рассказал, что машину бросило в сторону из-за гололеда (он ехал на скорости 60 км/ч), после чего он врезался в бордюр и остановился во второй полосе. По его словам, в него врезался другой автомобиль, поэтому выпал легковой автомобиль из прицепа.

Другие участники ДТП не успели затормозить, так произошло массовое ДТП.

Выяснилось также, что в ДТП попали и военные Литовской армии, которые ехали на службу на личном автомобиле. Их автомобиль был поврежден незначительно.