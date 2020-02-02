Науседа навестил в больнице идущего на поправку отца

Президент Литвы Гитанас Науседа в воскресенье навестил в больнице отца, который идет на поправку после операции. 90-летний Антанас Науседа находится в реабилитационной больнице Кулаутувы.

По данным lrytas.lt, в прошлый понедельник отцу президента в Каунасской клинике вставили электростимулятор сердца. По сведениям LRT, Антанас Науседа сказал, что чувствует себя хорошо.

"Чувствую себя лучше, держусь на ногах стабильнее. (…) Хорошо за мной смотрят, дают советы. Очень хорошо", – сказал журналистам пожилой человек.

Он надеется, что в середине февраля уже вернется домой. Президент сказал, что отцу придется замедлить темп.

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Он пошутил, сказав, что его отец не встает из постели, а буквально вскакивает.

"Ему надо поработать над темпераментом. Если он лежит в кровати, а ему звонят, то он не просто встает, а вскакивает как ракета", – рассказал президент.

Отец Науседа почувствовал себя плохо 24 января, его доставили в Каунасскую больницу.

Антанас Науседа живет в Клайпеде.