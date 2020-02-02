Молодая жена родила депутату Анушаускасу первого ребенка

В семье Арвидаса и Лины Анушаускасов, которые поженились в мае 2015 года родился первый ребенок.

"2 февраля 2020 года в полдень очень решительно на свет появился новый гражданин Литвы весом 3,2 кг! Мы все прекрасно себя чувствуем и счастливы, что встретились", – писал счастливый отец в социальной сети.

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Обычно политик не афишировал свою личную жизнь, однако осенью 2019 года в Facebook сообщил, что жена преподнесла ему на день рождения самый лучший подарок и поделился фотографией носков для новорожденных.

Об отношениях между Анушаускасом и его будущей супруги, которая младше политика на 27 лет, стало известно в начале 2014 года. Весной того же года политик сделал своей возлюбленной, которая тогда училась в Вильнюсской художественной академии, предложение.