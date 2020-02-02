В литовском резервате на видео сняли купающихся в грязи кабанов

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В Каршувской пуще Вейшвильского государственного резервата на видео сняли стадо кабанов, которые наслаждаются купанием в грязи. Кабанов в Литве из-за африканской чумы свиней становится все меньше.

В литовских лесах кабан - самое сильное животное, которое не отличается мягким характером и дружелюбием. Кабаны всеядны, поэтому могут поедать как растительную пищу, так и небольших животных. Раненый кабан опасен даже для вооруженного охотника.

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