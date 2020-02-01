Из Норвегии назад в Пасвалис: молодая пара занялась "медовым" бизнесом

Представляем историю литовцев, которые искали счастья за границей, а потом сытую и устроенную жизнь променяли на Литву. О тех, кто возвращается…

В начале беседы Каролина Груздене сказала важную для нее вещь - за все, что у них сейчас есть, они благодарны семье.

Каролина с мужем делают только первые шаги. Их бизнес связан с медом. Пара создала свой бренд Kitchoney. Их продукцией особенно заинтересовались действующие в Литве сети АЗС. А путь к своему бизнесу шел через… Норвегию.

Сама Каролина родилась и выросла в Паешмяняй. Мама Каролины – глава бухгалтерской компании Audito nauda в Пасвалисе, отец работает в компании Kuranа, старшая сестра с семьей живет в Каунасе, а младший брат в Вильнюсе.

С будущим мужем Юстинасом она познакомилась еще в гимназии. После окончания школы Каролина училась в Каунасе, а Юстинас в Вильнюсе.

Юстинас после окончания вуза уехал работать в Норвегию, туда же за ним отправилась и Каролина. Они жили и работали в Бергене.

Каролина работала горничной в гостинице. Через два года она перешла в компанию, которая готовила суши. Платили за количество отработанных часов.

Каролина посещала курсы норвежского, но все равно не выучила его так, чтобы могла свободно изъясняться. По ее словам, общались они больше с такими же эмигрантами- румынами и поляками. А с норвежцами таких тесных контактов не было.

Каролина решила пойти учиться графическому дизайну, учеба стоила недешево – 8000 евро в год. За первый год она заплатила сама, за второй оплатила, получив кредит. Однако приходилось совмещать учебу с работой.

BaiПоскольку после окончания учебы работу найти не удалось, появилась мысль вернуться домой.

"Тут было много факторов. Соскучились по родителям, по дому, устали от рутины – то же окружение, работа, люди… Надо было решать, что делать дальше: оставаться и покупать дом или возвращаться домой и пытаться создавать что-то свое. Мы решили вернуться!"

В Литве они затеяли бизнес, связанный с медом.

"Отец Юстинаса Юозапас Груздас – пчеловод. мы подумали, что надо начать свое дело. До сих пор Юозапас собирал мед только для своих целей. Мы расширили пасеку до 60 семей, начали собирать пыльцу, другие продукты, делать воск. После этого появилась идея начать производство десертов из меда – мед смешивают с лиофилизированными ягодами. Такие ягоды сохраняют все минералы, витамины и вкусовые качества. Из них выводится влага и их можно смешивать с медом, не боясь процесса брожения", - рассказала Каролина.

Сейчас производят смеси 6 видов: Auksarankis (с облепихой), Mėta yra mėta (с перечной мятой), Rūgštutė (с клюквой), Visagalis duetas (с имбирем и лимоном), Sodo džentelmenas (с черной смородиной) и Uogų uoga (с малиной). Ягоды закупают у одной паневежской компании, а с медом их смешивают и фасуют в Паешмяняй. Был создан бренд Kitchoney.

"Жители Пасвалиса могут купить эту продукцию в магазине Талачконяй Selė, а жители крупных городов на АЗС Viadа и Baltic Petroleum. В ближайшее время откроется электронный магазин www.kitchoney.lt", - рассказала Каролина.

Сначала Каролина и Юстинас планировали в теплое время года жить в Литве, а в зимний сезон работать за границей.

"Но все сложилось иначе. Летом прошлого года Юстинас получил в Норвегии хороший контракт, потом его продлили. Вот он работает там, а я - здесь. Этим летом за пасекой присматривал отец Юстинаса, мой муж был за границей. Юстинас выращивает пчел и в Норвегии. Там государство поддерживает такую деятельность. Меда там пчелы дают меньше, поэтому стоит он дороже", - рассказала Каролина.

На вопрос, как они представляют свое будущее, она сказала: "Я думаю, вопрос разрешится сам собой, когда родятся дети. Я не знаю, будем ли мы в Пасвалисе, но точно это будет в Литве. Мы открыты для новшеств, перемен не боимся, можем легко приспосабливаться, поэтому, думаю, найдем здесь работу".