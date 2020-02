Время в Литве меняется: на пенсию уходить не придется

Еврокомиссия представила новые данные для Литвы – согласно прогнозам, в 2050 году жители Литвы будут самыми старыми в Европе. А это только усилит вызовы, с которыми мы встречаемся сейчас – нехватка рабочей силы, большие расходы на пенсии, неизбежная потребность в повышении пенсионного возраста и другие побочные последствия, о которых можно долго говорить.

Однако это уже стало очевидным фактом, и тут ничего не изменить. Говорить только о том, что общество стареет, и относиться к этому лишь с перспективы сегодняшнего дня не стоит. Надо не переживать, что все так плохо, а задаться вопросом, какой мир это создаст и как поощрять создание благоприятных условий для адаптации людей в нем.

Сам по себе возраст - не беда. Беда - мышление, точнее, то, как оно сужается. Если взглянуть на старые страны Европы – там пожилые люди остаются активными как образом жизни, так и мышлением в течение длительного времени.

Самый главный вопрос, который должны себе задать специалисты по набору персонала и руководители разного уровня – как сохранить и побуждать гибкость людей? Организация должна это поддерживать, укрепляя постоянный рост, который стал бы образом жизни человека. Этому способствует обучение, возможности переквалификации и отсутствие страха перед изменением отношения к самой работе, адаптации к новой реальности.

Действовавшая на протяжении долгих десятилетий модель "школа-карьера-пенсия" в скором времени будет неосуществима, поскольку по мере повышения продолжительности жизни нужно будет больше средств для жизни. Рынок труда это уже решает за счет распространения краткосрочных проектов, гибких форм труда (так называемая gig economy). Рынок труда становится более гибким, поэтому не придется уходить на пенсию совсем или появятся новые возможности в случае необходимости вернуться на работу.

Конечно, не менее важна роль самого работника. Каждый должен осознать, что для того, чтобы рынок труда в нем нуждался, надо учиться всю жизнь. И это уже проблема не возраста, это вопрос личных качеств человека. Только почему-то все сложилось так, что пока мы молоды, учеба кажется естественным делом, а потом об этой "обязанности" забывают.

Иными словам, возраст как критерий, особенно глядя вперед, совсем надо исключить. Пока никто из нас не знает, что на самом деле будет в 2050 году. Может, будет еще хуже, а может лучше, чем прогнозируют. Но общие тенденции, что некоторых рабочих мест не останется вообще, вполне реальны. Только и здесь не надо сгущать краски.

Да, из-за появления искусственного интеллекта, роботизации некоторые профессии станут не нужными, но человека это не изменит. Например эксперты центра Center For the Future of Work, принадлежащего Cognizant, говорят, что в числе прогнозируемых в будущем профессий не будут только те, что требуют технологических знаний и знаний в сфере ИТ. Конечно, таких немало, но есть и так называемые профессии "мягкой компетентности", в основе которых лежат только человеческие качества.

Для выживания каждого человека и бизнеса необходимы аналитическое мышление, способности общения, сотрудничества. В этом сила людей старшего поколения, их возможности. Их накопленный в течение жизни опыт, мудрость, способность общаться, договариваться, их терпение и внимание могут стать достоинством, которого нет у искусственного интеллекта.

В этом контексте значима также ответственность самого работника, компании, всего государства - надо готовить людей к переменам, побуждать в них интерес к разным сферам, проявлять гибкость. И это уже совсем не зависит от возраста людей. Опыт все окупает. Пока опыт используют для создания новых вещей - это ценность. Когда его "консервируют", это проблема.

Даже если взглянуть на феномен стареющего общества с перспективы сегодняшнего дня, все же наверное слишком часто на молодых людей навешивают ярлык "супер силы". Если посмотреть на сегодняшних работников пенсионного возраста, в их числе выделяются две группы – те, кто не склонен учиться ничему новому, они состарились как раз своим мышлением, и другая группа, которые всем интересуются, открыты для новых идей, технологий, они гибки, мудры, их ценят. Печально, что чаще всего по плохому варианту оценивают всю группу общества.

Определенное стереотипное мышление еще встречается среди некоторых руководителей компаний. Нередко можно услышат, когда говорят, что лучшие работники - 30–40 или 35–45 лет. Но не стоит этим ограничиваться. Тут подходит пример с продажами планшетов в США. Когда-то, когда планшеты только попали на рынок, надеялись, что их покупателями будут молодые люди, которые интересуются новинками и технологиями. Однако выяснилось, что с той же охотой их покупают и люди старшего возраста, поскольку эта технология облегчает их быт. Определенные клише не всегда оправдываются.

Не надо сомневаться – пенсионный возраст может стать вторым периодом активной жизни. Похоже, мы будем работать дольше, но в более гибких условиях и гораздо интереснее. Возможно, что через 30 лет в Литве мы увидим много работающих, активных и отлично реализующих себя работников старшего возраста. Только надо менять мышление.