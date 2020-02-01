Дождь принесет в Литву теплую погоду

В Литву одна за другой приходят зоны дождя. В субботу днем, начиная с западных районов, снова пойдут дожди. На западе осадки прогнозируют с первой половины дня, особенно сильный дождь будет идти в полдень.

Во второй половине дня усилится юго-западный ветер, сильные порывы прогнозируют на северо-западе и на взморье. Ветер принесет волну тепла. На западе страны будет 7-9 градусов, теплее станет с полудня, а на востоке прилив тепла будет продолжаться до вечера, если днем будет 4, то вечером 6-7 градусов тепла.

В Вильнюсе в первой половине дня без осадков, ожидается низкая облачность, во второй половине дня пойдет дождь. В полдень будет 4, вечером 6-7 градусов тепла.

В Каунасе дождь пойдет с обеда, вечером воздух прогреется до 8 градусов тепла. В Клайпеде дождь будет идти с утра и практически до вечера. Днем будет дуть сильный ветер. Весь день будет 6 градусов тепла.

В воскресенье ожидается новая порция интенсивных осадков. Ночью будет 4-7 градусов тепла, днем усилится ветер, похолодает.