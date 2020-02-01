Центр регистра обновляет средние данные о стоимости недвижимости: больше людей будут платить налог

Осенью 2020 года выяснится, как изменится стоимость недвижимости жителей Литвы, поскольку Центр регистра обновил стоимость жилья. В последний раз эти данные обновляли в 2016 году. После пересчета цен станет известно, скольким жителям придется платить налог на недвижимость.

Представитель ЦР Миндаугас Самкус сказал DELFI, что ЦР на протяжении более 10 лет ежегодно проводить массовую оценку жилья, пересчитывая стоимость зданий и земли.

"В этом году этот пересчет отличается тем, что от средней рыночной стоимости, установленной с 1 января 2021 году будет зависеть, кому придется платить налог на недвижимость", – сказал он.

Стоимость, от которой сейчас зависит налог на недвижимость, была установлена 1 января 2016 года, а на землю – с 1 января 2018 года.

Процесс массовой оценки, с помощью которой пересчитывают среднюю рыночную стоимость, по словам специалиста, проходит поэтапно на протяжении всего года.

"В сентябре объявят проектные данные о средней рыночной стоимости, которые после консультаций с обществом и ведомствами, будут утверждены до конца следующего года.

Осенью владельцы могут бесплатно проверить проектную стоимость зданий и земли.

Самкус сказал, что основная польза методики массовой оценки состоит в том, что позволяет в течение относительно короткого времени, при небольших затратах оценить большое количество объектов недвижимости.

"Действующее в Литве решение в этой сфере считают одним из самых лучших в мире", – сказал специалист.

На вопрос, каково будет реальное изменение стоимости с учетом того, что с 2016 года экономика росла, а недвижимость дорожала, Самкус сказал, что пока выводы делать рано, поскольку подсчеты только начались.

"Точные данные о том, кому придется платить налог на недвижимость, может предоставить Налоговая инспекция", – сказал он.

DELFI напоминает, что с 1 января 2020 года изменилась ценность необлагаемого налогами имущества. Имущество частного лица не облагается налогами, если стоит до 150 000 евро (раньше необлагаемый налогами порог составлял 220 000 евро).