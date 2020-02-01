МИД Литвы сообщил, что делать литовцам, находящимся в Китае

Министерство иностранных дел Литвы после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила чрезвычайную ситуацию в связи с новым коронавирусом, рекомендует жителям временно не ездить в Китай, а тем, которые находятся в Китае – следить за ситуацией, если ситуация ухудшается, покинуть эту страну.

МИД призывает всех находящихся в Китае граждан Литвы внимательно следить за рекомендациями и указаниями китайских ведомств и соблюдать их, а также призывает, зарегистрироваться в системе МИД https://keliauk.urm.lt/lt/keliones-registracijos-forma.

Номер телефона посольства Литвы в Китае (в рабочие часы) +86 10 845 185 20, эл. почта: amb.cn@urm.lt, consul.cn@urm.lt. Круглосуточный дежурный телефон МИД +370 5 236 2444 (WhatsApp: +370 699 83537), эл. почта pilieciai@urm.lt.

По вопросу перевозки из опасной зоны (город Ухань провинции Хубэй) надо обращаться в посольство Литвы в Китае по эл. почте amb.cn@urm.lt.

Власти Китая предприняли жесткие меры для ограничения распространения вируса, поэтому могут возникнуть проблемы с отъездом из Китая. Всем, кто хочет вернуться на родину, рекомендуют как можно скорее связаться с авиакомпанией. МИД обращает внимание на то, что посольство Литвы в Китае не может помочь в вопросе обмена билетов.