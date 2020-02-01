Карбаускису задали вопрос о Килдишене: будет ли ее фамилия среди кандидатов в парламент

31 января вечером состоялось заседание Совета Литовской партии крестьян и зеленых после которого лидер партии Рамунас Карбаускис объявил о своем уходе с поста старосты фракции и председателя парламентского комитета по культуре. Он подтвердил журналистам, что возглавит избирательный штаб. Журналисты интересовались, будет ли в списках кандидатов Грета Килдишене.

Он сказал, что не слышал о том, чтобы ее фамилия могла появиться в списке.

"Насколько я знаю, в отделениях такого решения не было, не планируют, выдвигать", – сказал Карбаускис.

DELFI напоминает, что Килдишене была депутатом с 14 ноября 2016 года до 25 января 2017 года. Она попала в парламент по списку ЛСКЗ.