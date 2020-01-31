В Вильнюсе на молодого человека упал столб с троллейбусными проводами

31 января, в 17.18 ч., в Вильнюсе, на перекрестке ул. Кауно и Агуону упал столб с троллейбусными проводами. Он упал на молодого человека, который переходил через дорогу.

По словам очевидцев, столб упал после того, как через это место проехал троллейбус.

На человека упал столб со всеми проводами. Пожарным-спасателям сообщили, что столб придавил человека, однако, когда они приехали, пострадавшего уже достали из-под столба. Его увезли в больницу.

По данным полиции, у молодого человека (1994 г.р.) установили многочисленные переломы, травму головы. Столб упал поперек улицы, поэтому движение по этой улице полностью остановилось. Полиция закрыла движение на ул. Кауно, Агуону, Шопено, Шв. Стяпоно и Раугиклос.

По данным полиции, столб упал сам.