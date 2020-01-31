Навстречу выборам: Карбаускис уходит с постов, Сквернялиса ждет предложение возглавить список

Лидер правящих в Литве "крестьян" Рамунас Карбаускис в пятницу сообщил, что уходит с должностей главы фракции и Комитета по культуре в

Сейме.

Политик сказал, что такое решение позволит ему уделять больше времени встречам с избирателями на мероприятиях и поездкам по самоуправлениям в преддверии парламентских выборов.

"На ближайшем заседании совета будет решение, кто мог бы сменить меня на посту главы фракции, и, соответственно, будем искать решение, кто мог бы сменить на позиции председателя комитета, чтобы у меня было достаточно времени и посещать мероприятия, и ездить по самоуправлениям", – сказал журналистам в Каунасе Р. Карбаускис после заседания совета Литовского союза "крестьян" и "зеленых".

Р. Карбаускис сказал, что останется председателем партии и будет главой избирательного штаба.

Политик также сообщил, что Союз "крестьян" и "зеленых" (ЛСКЗ) предложит премьеру Саулюсу Сквернялису возглавить список партии на выборах в Сейм.

"Если С. Сквернялис будет участвовать в выборах и сможет, то было бы логично, чтобы он занял такую же позицию, как и на прошлых выборах, так как у него самый высокий рейтинг", – сказал журналистам в Каунасе Р. Карбаускис.

"Скорее всего, да", – ответил он на вопрос, означает ли это первый номер в списке.

Выборы в сейм состоятся 11 октября.