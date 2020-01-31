В Кайшядорском районе семья построила три дома, в которых хочет побывать вся Литва

После отдыха на Бали семья Пирайтисов из Каунаса решила, что в Литве не хватает роскошных мест для частного отдыха, поэтому построила в деревне Кайшядорского района три дома, ставшие сенсаций в Литве. Оазис Atokampis Boutique SPA & Resort посетил журналист DELFI Ориюс Гасановас и рассказал, что бронировать отдых в этом месте надо за три месяца.

Не секрет, что землю в литовской провинции можно купить очень дешево. Многим кажется, что в таких районах можно заниматься только сельским хозяйством.

Оказывается, участок в Литовской деревне может быть перспективным и приносить большую прибыль, стать центром притяжения. Это видно на примере деревни Висгинай. О ней вы наверняка ничего не знаете.

Раньше там ничего такого эксклюзивного не существовало. Просто 10 га обрабатываемой земли, несколько деревьев и поросший лесом склон, внизу течет Неман. Здесь семья Пирайтисов и осуществила свою сенсационную идею.

Они построили три дома, оздоровительный центр и открыли Atokampis Boutique SPA & Resort. Этого было достаточно, чтобы люди выстроились в очередь, только бы попасть сюда. Звонят клиенты даже из Осло.

"Я заплачу в два раза больше, только примите меня с женой в следующую субботу", – просил хозяев предприниматель из Вильнюса. Но очередь есть очередь. Кто первый, тот и получит долгожданный отдых. В рабочие дни места забронированы на несколько недель вперед, а в выходные - на два-три месяца.

Atokampis Boutique SPA & Resort получил титул EDEN (European Destinations of Excellence) – "самое привлекательное место оздоровительного туризма 2019".

История началась 15 лет назад, когда родителям Видмантаса Пирайтиса надоело жить в Каунасе и они переехали в деревню в поисках природы и покоя.

Принимать отдыхающих его родители задумали в 2009 году, когда отремонтировали старую баню. Сначала это было место для друзей и родных, потом разместили объявление, желающих было много.

После отдыха на Бали Пирайтис супругой решили развивать свой бизнес. Эту идею поддержала и мать Видмантаса Дайва.

Семья начала с двух домиков, находящихся вдали друг от друга. А потом придумали идею СПА-центра.

Субруга Видмантаса Ева отвечает за рекламу, массаж делает и Видмантас, а Дайва принимает гостей, работает в регистратуре.

Все три дома разные и по площади и своей планировкой: западный 36 кв. м, северный 26 кв. м, а южный 16 кв. м.

Западный расположен над склоном, терраса выступает, поэтому лежа в гамаке ты оказываешься над бездной. Южный уютный и напоминает норвежский домик.

Ночь в зависимости от домика и дня недели стоит от 80 до 170 евро.

Домики находятся далеко друг от друга, поэтому гости не пересекаются. Большие компании здесь не принимают - только семьи с 1-2 детьми или пары.