Intersurgical начинает строительство завода в Висагинасе

Генеральный директор производителя медицинского оборудования Intersurgical Сигитас Жвирблис сказал, что выбрать Висагинас для развития бизнеса побудил тот факт, что там есть действующий Центр профессионального обучения.

"Самый большой плюс - это наличие человеческих ресурсов. Чтобы перенести производство в любую страну мира, в первую очередь нужны люди, работники, специалисты. Найти их, подготовить для нашей сферы нелегко. Сегодня я хочу сказать, что одним из центров притяжения был Висагинский центр профессионального обучения", – сказал на мероприятии, посвященном началу строительства завода Intersurgical Жвирблис.

По его словам, в компании уже работают 200 человек из Висагинаса и Игналины.

"Имейте в виду, что если мы открываем завод в конце декабря 20120 года, то те работники, которые ездят сегодня из Висагинаса и Игналины в Пабраде, будут работать рядом с домом. Если все пройдет успешно, следующий этап будет проходить в другом месте. Я благодаря нашим работникам пытаюсь доказать, что в Литве мы можем сделать еще больше", – сказал он.

Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что для него очень важно процветание регионов.

"Для меня очень важно, чтобы регионы Литвы процветали. Чтобы в регионах тоже был бизнес, рабочие места, чтобы люди чувствовали себя уверенно и верили в свое будущее", – сказал президент в Висагинасе.

"Мы можем ответить скептикам и оппонентам, не будет того, что вы пророчите, не останется в Литве всего 2,5 города. Нет, вся Литва должна подниматься, вся Литва должна жить хорошо, вся Литва должна привлекать не только иностранцев, но и тех, кто уехал и думает вернуться на родину", – сказал президент.

Он сказал, что, по его мнению, компания Intersurgical, которая будет строить завод в Висагинасе, создаст в городе хорошо оплачиваемые рабочие места.

"Очень хорошо, что после закрытия АЭС, что там скрывать, когда образовалась пустота как в бизнесе, так и вообще в жизни города, появилась возможность привлечь инвесторов, и таких серьезных как Intersurgical", – сказал Науседа.

"Я думаю, что компания создаст хорошо оплачиваемые рабочие места, поскольку лишь бы какие рабочие места стране сегодня не нужны. Литве нужны хорошо оплачиваемые рабочие места, поскольку наши люди достойны хороших зарплат и лучшей жизни", – заверил он.

Сейчас завод Intersurgical работает в Пабраде.

31 января Висагинская мэрия вместе с компанией Intersurgical объявили начало строительства завода, зарыв в землю символическую капсулу.

На мероприятии присутствовал и президент Литвы Гитанас Науседа.