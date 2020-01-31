Вильнюсская полиция задержала подозреваемого в убийстве: поджег дом, погибли две женщины

Сотрудники Вильнюсской полиции задержали подозреваемого. Предполагают, что он поджег дом. В результате погибли две женщины.

Полиция сообщает, что 30 декабря 2019 г., в 3.20 ч., в жилом доме на ул. Гележине произошел пожар. В двух разных квартирах были обнаружены сильно обгоревшие тела женщин. Пострадали еще два человека.

Установлено, что дом был подожжен. Было начато расследование по факту преднамеренного убийства двоих или больше людей.

В ходе выяснения всех обстоятельств 16 января был задержан подозреваемый. Вильнюсский участковый суд разрешил взять его под стражу на три месяца.

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За такое преступление грозит лишение свободы на срок до 20 лет или пожизненное тюремное заключение.