Проверьте, сколько стоит ваше жилье: что повышает, а что снижает его стоимость

В начале 2020 года эксперты сообщили, что стоимость имущества увеличится на 4–5%. Однако одной статистики для прогнозов недостаточно. Чтобы увеличить стоимость имущества, жители придумывают разные хитрости: перекрашивают стены, меняют двери и т.д. Однако достаточно ли этого, чтобы поднять цену на тысячу или несколько тысяч евро? Портал DELFI выясняет, что на самом деле повышает стоимость жилья, а что ее снижает.

При покупке и при продаже жилья решающим фактором становится цена, поэтому продавец любой ценой старается повысить стоимость, а покупатель – ее сбить. Рваные обои, трещины в ламинате, запах животного – на основании этих аргументов покупатель может требовать снижения стоимости на 1000-2000 евро.

Владельцы квартир всеми силами стараются придать жилью более привлекательный вид.

Жительница Вильнюса Ева сказала DELFI, что 5 лет назад они продавали квартиру родителей. Родители пекли пироги, чтобы их приятный запах благотворно подействовал на покупателей.

"Особых ремонтов в квартире не было, но она была нормальной. Местами обои порваны, кое-где трещинки на полу. Но в общем квартира аккуратная. Родители продавали квартиру без помощи брокеров. Мы не делали ремонт, просто прибрали все, вымыли полы, плитку. И мама решила: надо испечь пирог, чтобы стоял приятный аромат. Пекла шарлотку, запах стоял изумительный. Покупателю понравился не только запах, но и мамин пирог", – рассказала Ева, заметив, что люди, которые пришли в тот день и купили квартиру.

По словам Евы, это были не первые потенциальные покупатели. До этого людям не нравилась либо планировка, либо цена.

Глава офиса Ober-Haus, находящегося в Старом городе, Марюс Чулада сказал, что на выбор жилья часто влияют эмоции.

Хорошее настроение и угощение стоимость жилья не поднимут, это, по словам брокера, лишь вспомогательные элементы, которые настроят покупателя благожелательно.

"При выборе жилья оценивают стоимость, качество и место. Или скажем иначе – соотношение цены и качества. Но главный фактор - место", – считает Чулада.

Конечно, жилье в респектабельном и спокойном месте с хорошим сообщением стоит дороже. Но если квартира в плохом месте – не все потеряно: есть условия, поднимающие цену, а есть те, которые ее снижают.

"Перед продажей спрячьте все личные вещи. Если есть возможность, уберите семейные фотографии о т.д. Рекомендуем спрятать религиозные атрибуты (крестики, иконы), если потенциальный покупатель неверующий, это будет действовать как дополнительный раздражитель. Надо также убрать плакаты и картины сексуального характера", – сказал собеседник.

Он заметил, что впечатление портит и цену снижает неприятный запах - курева, животных.

"По крайней мере во время прихода потенциальных покупателей надо, чтобы животного не было дома. Конечно, после животных остается шерсть, если покупатель аллергик, то для него такой вариант неподходящий. Разве что жилье отличается какими-то исключительными качествами, и единственный минус - шерсть, тогда нанимают клининговую компанию, и она все убирает", – сказал Чулада.

По его словам, часто жители перед продажей делают хотя бы косметический ремонт, но, как он замечает, иногда это как раз снижает цену.

"Если квартира в плохом состоянии, старая, то покупатели все равно будут делать ремонт, может даже снесут стены. Если перекрасить стены в цвет, который не понравится покупателю, цена тоже снизится", – сказал эксперт, заметив, что если квартира нуждается в капитальном ремонте, то лучше вообще вынести из нее мебель, чтобы покупатель видел пространство.

Если продают хорошо оборудованную квартиру после ремонта, то, по словам Чулады, и небольшие дефекты могут снизить цену. Продавец должен их устранить.

Он заметил, что покупателя надо предупредить и о серьезных дефектах, например, если стена в доме сырая, канализация старая и т.д. Все это тоже снизит цену, но в таком случае после сделки покупатель не будет требовать возмещения расходов, ведь стоимость недвижимости реально была ниже.

Важный фактор - этаж. По словам Чулады, покупатели все еще отрицательно относятся к жилью на первом и на последнем этажах. Цена может зависеть даже от того, в какую сторону выходят окна, поскольку все стараются купить более светлое жилье.

Стоимость жилья, по словам Чулады, зависит и от того, насколько в районе развита инфраструктура, есть ли место для парковки, лифт, если квартира на 5 этаже и т.д. Важный фактор - реновация. Если квартира находится в реновированном доме, то цена поднимется на 10–15%.

Брокер Линда Разгайтене сказала, что важный фактор - район. Для покупателя важны покой и инфраструктура.

"Квартиры с окнами во двор ценятся выше, равно как и в домах с детской площадкой, рядом с остановкой, школой, магазином, деревьями", – сказала брокер.

В старых домах квартира выше ценится, если она не угловая. Важен даже такой фактор, как подъезд - хорошо, если в подъезде чистота и порядок, немного квартир на одном этаже.

"В новых домах важно качество отделки подъезда, материалы, если они среднего класса, клиенты сразу же отрицательно оценивают дом. Ценность придают широкие коридоры. Важны видеокамеры - безопасность важный фактор", – сказала брокер.

Разгайтене, как и Чулада, уверяет, что в некоторых случаях даже цвет стен может снизить цену. Она заметила, что покупателям не нравятся квартиры, в которых стены и потолок отделаны деревом, не нравятся стены с узорами. Особенно сложно, по ее словам, продать квартиры с плесенью на стенах.

"Этого "жителя" все боятся, это свидетельство плохого качества стен. Нелегко продать квартиры на первых этажах, выходящие на север.

Быстро разбирают квартиры в неважном состоянии, требующие косметического или капитального ремонта, но прибранные, без мебели. Их быстро покупают, ремонтируют, делают перепланировку, а потом продают по более высокой цене", – сказала собеседница.

Важно и время суток. Клиентов рекомендуют приглашать днем, когда светло. Важно чтобы клиент никуда не спешил. Лучше всего назначать встречу на выходной день.