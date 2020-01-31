В выходные снова прогнозируют потепление

В пятницу днем с запада в Литву придет новая зона осадков. Ожидается высокая облачность, поэтому прояснений не ожидается. На западе Литвы дождь будет идти в первой половине дня. В Жемайтии воздух прогреется до 2-4, на взморье до 3-5 градусов тепла. В центральных районах страны будет сыро, а на юге и на востоке прогнозируют не только дождь, но и мокрый снег. В Вильнюсе, Утене и Алитусе будет 2, в Каунасе около 3 градусов тепла. Местами возможен туман. Ветер будет дуть несильный.

В субботу днем осадки будут небольшими. Местами прогнозируют туман. Температура от 0 на востоке до 3 градусов тепла на взморье. Днем вместе с новой порцией осадков придет тепло. Температура во многих районах поднимется до 5-7, а местами до 8 градусов тепла. Юго-западный ветер усилится до 8-13 м/с, на взморье его порывы достигнут 15 м/с.

Зонты потребуются и в субботу, придет дождливый циклон. Будет дуть неприятный юго-западный ветер. Ночью местами на западе, днем во многих районах порывы ветра достигнут 15-18 м/с. Как ночью, так и в первой половине дня будет тепло – 3-7 градусов. Вечером температура снизится.

В ночь на понедельник будет от -1 до 3 градусов тепла. Местами прогнозируют гололед. Зона осадков не уйдет, на смену дождю придет мокрый снег. В понедельник днем осадки прекратятся, появятся прояснения. Будет дуть сильный северо-западный ветер. Станет прохладнее.