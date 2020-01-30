Будет объявлен новый конкурс по участку Rail Baltica Рокай-Палемонас

Государственная компания Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) прекратили конкурс подрядчика на строительство участка железной дороги Rail Baltica Палемонас - Рокай, потому что все участники предложили слишком высокую цену. Будет объявлен новый конкурс.

"Цена самого лучшего предложения почти на одну пятую превышала средства, которые намечалось выделить на закупки перед началом процедуры закупок. Поэтому предложения поставщиков были отклонены, а процедуры закупок объявлены завершенными", –сказал для пресс-релиза гендиректор предприятия Lietuvos gelezinkeliu infrastruktura Каролис Санковскис.

В конце 2018 года, когда был объявлен конкурс, стоимость работ составляла 47,1 млн евро (без НДС). В нем участвовало пять компаний, а цена лучшего предложения превышала эту сумму почти на 20%.

По словам К. Санковскиса, несмотря на это, железную дорогу европейской колеи намечается завершить в 2025 году, а в 2026 году – ее протестировать.

Участок дороги Палемонас - Рокай является одной из четырех частей Каунасского ж/д узла: помимо него, еще есть участки Еся-Каунас, Еся-Рокай, Каунас-Палемонас. Работы на этих участках почти закончены.

Проложить железную дорогу Rail Baltica протяженностью 870 км от Таллина до литовско-польской границы намечается к 2026 году. Проект проводит в жизнь совместное предприятие Эстонии, Латвии и Литвы RB Rail.