Появилась информация о посылках из Китая: предприниматели озабочены

Жители Литвы и предприниматели озабочены. Появилась информация о том, что из-за распространения коронавируса посылки в Литву будут приходить с опозданием. О такой ситуации информируют сами китайцы. Правда, предприниматели замечают, что задержка коснется не только литовского бизнеса, но и бизнеса в других странах мира.

Вильнюсец Игнас рассказал DELFI, что 17 января купил на Ebay определенные товары, а недавно получил письмо, в котором сообщалось, что посылка придет с опозданием.

По его словам, в письме сказано, что из-за эпидемии коронавируса работники компании вернутся на работу только 9 февраля.

Сообщалось, что все заказы, сделанные с 15 января по 9 февраля будут высланы после 9 февраля.

Редакция получила письмо шяуляйской компании Baltik vairas. Гендиректор компании Жильвинас Дубосас сказал, что они сотрудничают с китайскими партнерами, поставляющими детали для велосипедов. Он сказал, что пока проблем с доставкой нет, но есть информация, что в будущем сроки будут изменены.

Он заметил, что с теми же проблемами столкнутся и другие европейские производители.

Представитель "Литовской почты" Аушра Курткуте сказала DELFI, что пока официальной информации из Китая не поступало, а опоздание может быть связано с празднованием Нового года, который в Китае празднуют до 2 февраля.

"Другой важный момент - в некоторых регионах ограничено движение, это может мешать слаженной логистике", – сказала она.

По словам Курткуте, компания своим работникам в центрах логистики по рекомендации Центра общественного здравоохранения выдала хлопчатобумажные перчатки с прорезиненными пальцами. Кроме того, работникам рекомендовали чаще мыть руки.

В среду "Литовская почта" информировала, что Китай дезинфицирует посылки.