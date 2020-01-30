В Вильнюсе в ДТП пострадали два водителя

ru.DELFI.lt

30 января, в 14.27 ч., в Вильнюсе, на перекрестке Юодасис кяляс и ул. Юодоё кялё содай столкнулись автомобили Honda Jazz и Renault. Обоими автомобилями управляли женщины. ДТП произошло, когда одна из женщин, выезжая со второстепенной дороги, не пропустила автомобиль, ехавший по главной.

Звонившие сообщили, что одна из женщин потеряла сознание. На месте происшествия выяснилось, что пострадала и другая женщина. Обеих пострадавших увезли в больницу.

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