Плохие настроения в мире: что ждет экономику Литвы?

В свете того, что внутренний валовой продукт (ВВП) Литвы в прошлом году вырос почти на 4%, экономисты и специалисты в сфере статистики прогнозируют, что рецессивные настроения в Германии и разногласия между Китаем и США не обязательно отражаются в показателях литовской экономики.

Глава Департамента статистики Юрате Петраускене утверждает, что показатели экономического роста в прошлом году поддерживала добавочная стоимость, создаваемая промышленными предприятиями и компаниями услуг.

"Наибольшее положительное влияние (на рост ВВП – BNS) оказала добавочная стоимость, создаваемая промышленными компаниями и предприятиями услуг, и экономика в прошлом году росла интенсивней, чем в 2018 году" – заявила Ю. Петраускене на пресс-конференции.

Экономика быстро росла, невзирая на то, что в одной из стран, являющейся важнейшим рынком экспорта литовских товаров - Германии преобладали рецессивные настроения.

Экономист Ромас Лазутка сказал, что замедление немецкой экономики еще не означает того, что это сразу же отразится и на литовской.

"Если экономики Германии и России, которые являются основными партнерами экспорта, замедлили рост, то необязательно и наша экономика должна замедлиться", – заявил на пресс-конференции Р. Лазутка.

Представьте простой пример – если в германской автомобильной промышленности есть проблемы, увольняют людей, и они меньше могут покупать, то это не обязательно означает, что они откажутся покупать литовский сыр или литовский диван. Возможно, они не будут покупать финский диван и купят литовский, потому что они меньше зарабатывают и финский им не по карману", – рассуждал он.

Экономист Вайдас Навицкас заверил, что литовская экономика следует за Западной Европой.

"Действительно нужно порадоваться темпам роста ВВП, он рос быстрее, чем прогнозировалось. В 2019 году для еврозоны прогнозировался рост в 1,1%, у нас был рост в 3,9%. Мы следуем за странами Западной Европы", – сказал В. Навицкас.

Несмотря на это, в Литве все еще высокий уровень безработицы, в прошлом году он составил 6,3%.

Как сообщил Департамент статистики, внутренний валовой продукт Литвы в прошлом году увеличился на 3,9% и в ценах того период составил 48,3 млрд евро, а только четвертом квартале 2019 года в ценах того времени ВВП составил 12,6 млрд евро – на 1,3% больше, чем в июне-сентябре прошлого года.

В прошлом году уровень безработицы в Литве составил 6,3% – это на 0,2 процентных пункта больше, чем в 2018 году. Годовая инфляция в декабре составила 2,8%, месячная – 0,5%.