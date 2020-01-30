Прибыль Orlen Lietuva в прошлом году выросла в 3,7 раза до 83 млн евро

В 2019 году контролируемая крупнейшим польским нефтеконцерном Orlen литовская компания Orlen Lietuva получила 83,1 млн евро (356 млн польских злотых) чистой прибыли – в 3,7 раза больше, чем в позапрошлом году, когда чистая прибыль компании составила 22,6 млн евро (97 млн злотых).

Выручка от продаж компании, по сравнению с 2018 годом, сократилась на 2% до 4,593 млрд евро (19,676 млрд злотых), говорится в отчете польской Orlen о деятельности в прошлом году.

В четвертом квартале, по сравнению с тем же периодом 2018 года, выручка Orlen Lietuva сократилась на 14% до 1,155 млрд евро (4,949 млрд злотых), чистая прибыль составила 19,4 млн евро (83 млн злотых), между тем, в октябре-декабре 2018 года компания понесла 49 млн евро убытков (210 млн злотых).

В октябре-декабре прошлого года, по сравнению с третьим кварталом 2019 года, выручка Orlen Lietuva сократилась на 2,2%, а чистая прибыль – на 15,3%.

"Последний квартал 2019 года Orlen Lietuva завершила с положительными результатами. Мы смогли сохранить сходный уровень чистой прибыли и доходов. На результаты положительно повлияли рекордные показатели безопасности на работе – уже более 640 дней Orlen Lietuva работает без инцидентов", - отметил в пресс-релизе гендиректор Orlen Lietuva Михал Рудницкий.

Прибыль компании до уплаты налогов, годовых, отчислений по амортизации и износу (EBITDA) в прошлом году выросла в 2,6 раза до 114,9 млн евро (492 млн злотых).

В прошлом году НПЗ Orlen Lietuva переработал 9,515 млн тонн нефти - на 2% больше, чем в позапрошлом году (9,69 млн тонн), а только в четвертом квартале – 2,285 млн тонн – на 13% меньше, чем за тот же квартал 2018 года (2,619 млн тонн) и на 12% меньше, чем в третьем квартале прошлого года (2,597 млн тонн).

В 2019 году Orlen Lietuva использовала 93% мощностей переработки – на 2 пункта меньше, чем в 2018 году, а только в четвертом квартале – 89% или на 13 пунктов меньше, чем в октябре-декабре 2018 года.

В прошлом году инвестиции Orlen Lietuva (Capex) составили 72,1 млн евро (309 млн злотых), из них в четвертом квартале - 24,5 млн евро (105 млн злотых).