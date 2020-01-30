Для превенции коронавируса на границе Литвы могут установить термовизоры

Из опасений распространения китайского коронавируса рассматривается возможность установления на литовской границе и в аэропортах дистанционных приборов измерения температуры.

"Рассматривается очень серьезная возможность использования термовизоров и, скорее всего, не только в аэропортах, но и на других постах, через которые путешествуют люди", – заявил в четверг журналистам вице-министр здравоохранения Альгирдас Шешельгис.

Он также сообщил, что, получив необходимые реагенты, литовские медики получили возможность самостоятельно подтверждать случай коронавируса.

"Если будут какие-то подозрения, у нас будет возможность оперативно, собственными силами, без обращения в лаборатории других стран, провести анализы на выявление коронавируса", – сказал вице-министр.

От возникшей в Китае разновидности вируса скончались около 170 человек, заражены около 7,7 тыс, он зафиксирован и в некоторых Европейских странах.

А. Шешельгис отметил, что подозрений на случаи коронавируса в Литве не было, хотя люди обращались в лечебные учреждения.

"Были обращения людей, звонки, но пока не было ни одного случая, который можно было бы счесть подозрительным", – утверждает он.

Представители Министерства здравоохранения также встретились с послом Китая в Литве Джифеем Шенем и договорились о том, что в литовских аэропортах будут установлены предупредительные стенды и на китайском языке.

Глава Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья Роланда Лингене сказала, что специалисты до их специалисты до сих пор работают в аэропортах страны и в Клайпедском морском порту, были проконсультированы 300 авиапассажиров.

"Из тех пассажиров довелось встретить 41-ого, который по тем или иным соображениям посещал Китай. Из этих людей абсолютное большинство являются гражданами Литвы", – сообщила Р. Лингене.

По ее словам, специалисты также работают с туристическими агентствами, Ассоциацией гостиниц и ресторанов, которые готовятся к прибытию китайских туристов.

Р. Лингене также сказала, что в Вильнюсском университете обучаются около 25 студентов из Китая, но не все они в перерыве между осенним и весенним семестрами возвращались на родину.

В четверг в Вильнюсский университет прибудут еще 30 студентов из Китая, Южной Кореи и Тайваня, а также других стран региона.

"Эти страны, за исключением Китая, не входят в зону риска, (...) но наши работники повысят бдительность, поскольку эти иностранцы недавно путешествовали по Китаю", – пояснила Р. Лингене.

По данным министерства иностранных дел, в самом Китае в данный момент находятся 300 литовцев, трое из них находятся в очаге коронавируса - городе Ухане.