Налоговая инспекция напоминает: жители Литвы могут вернуть деньги за некоторые услуги

Государственная налоговая инспекция (ГНИ) Литвы уже получила заявки (форма PRC912) более чем 7000 жителей на возвращение части подоходного налога за услуги нянь, ремонта квартир и автомобилей за 2019 год.

После того как эти жители декларируют налоги за 2019 год, им вернут почти 0,5 млн. подоходного налога (ПН), а те, кто не подал такую заявку, могут сделать это до 15 феврале или весной во время декларации доходов, сообщается в пресс-релизе ГНИ.

"До 400 евро ПН жители могут вернуть за услуги по ремонту домов и квартир, а также автомобилей и за услуги нянь. Чтобы то сделать, надо иметь в виду, что одного чека недостаточно – надо предоставить сканированный счет-фактуру или его фото, НДС счет-фактуру или квитанцию о купле-продаже (форма FR0508) с данными получателя услуги. При декларации расходов надо помнить, что материалы и детали не компенсируются - только услуга", – указала представитель ГНИ Раса Вирвилене.

По данным ГНИ, больше всего заявок, почти 75% - это возвращение средств за ремонт автомобиля.

Вернуть часть ПН можно, подав декларацию за 2019 год. Жители, которые сами не хотят заполнять декларацию и хотят, чтобы им предварительную форму заполнила ГНИ, могут сообщить ГНИ о своих расходах, заполнив соответствующие документы (форма PRC912), но не позднее 15 февраля 2020 года.

Предоставленные данные о расходах ГНИ включит в декларацию, тогда ее надо будет только подать. Если до 15 февраля вы это не сделаете, то заявку на возвращение налогов надо будет подавать вместе с декларацией за 2019 год.