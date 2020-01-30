Вице-министр здравоохранения Литвы о коронавирусе: решено предпринять специальные меры

30 января Минздрав Литвы провел пресс-конференцию, посвященную актуальному вопросу - превенции распространения коронавируса в стране. Вице-министр Альгирдас Шешельгис сказал, что на заседании правительственной комиссии по экстремальным ситуациям было решено активировать деятельность центров по экстремальным ситуациям.

По словам вице-министра, из опасений распространения китайского коронавируса рассматривается возможность установления на литовской границе и в аэропортах дистанционных приборов измерения температуры.

"Рассматривается очень серьезная возможность использования тепловизоров и, скорее всего, не только в аэропортах, но и на других постах, через которые путешествуют люди", – заявил в четверг журналистам министр здравоохранения Альгирдас Шешельгис.

Он также сообщил, что получив необходимые реагенты, литовские медики смогут самостоятельно подтверждать случаи коронавируса, пишет BNS.

"Вчера довелось общаться с послом Китайской народной республики, <...> на встрече мы обсудили ситуацию, он рассказал о том, какие средства применяют в Китае. Если потребуется, мы установили канал обмена информации. Можем сразу сказать, что мы воспользуемся их предложением и установим в аэропортах [информационные – DELFI] стенды на китайском, сможем предоставить информацию, особенно туристам из Китая на их родном языке. Это уже делают, в ближайшее время такая информация поступит, она уже есть на английском и русском языках", – сказал вице-министр.