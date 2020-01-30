"Нужны не только финансовые поощрения, но и обязательство реновировать дома. Есть шведская, канадская модель, в соответствии с которыми, если расход энергии на 1 кв. м превышает установленное количество кВт/ч (например, 140 или 160), то назначают налог.

Надо заплатить за это загрязнение и потребление энергии. Это было бы дополнительным стимулом для энергетически неэффективных домов", – сказал он в передаче DELFI 11.

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Глава департамента по аудиту экономики Госконтроля Литвы Юлюс Лукошюс сказал, что недавно представленный отчет предназначен для будущего.

"Наши рекомендации нацелены на будущее – для подготовки и осуществления долгосрочной стратегии реновации. Мы не видели никаких проблем, которые надо решать здесь и сейчас.

Использование потенциала реновации неотрывно связано с вовлечением жителей. В 2013 году, когда муниципалитеты выбрали на своей территории больше 2000 домов и подготовили для них инвестиционные проекты, 35% так и не осуществили. Главное - вовлечение жителей", – сказал он.

Лукошюс заметил, что у всех жителей есть свои ожидания.

"Во-первых, это касается хода работ, качества, а также финансирования. Сначала идет подготовка инвестиционного плана. После аудита мы видим, что 78% заявок возвращают для уточнения. После того как их правят, из-за недочетов еще 30% отклоняют. 9% планов корректируют в ходе реновации – это осложняет работы, они затягиваются на срок до 18 месяцев. В 33% случаев работы выполняют с недочетами. Все жалобы жителей были связаны с некачественной работой администратора проекта.

Есть проекты, которые окупаются очень долго - 20 лет и больше. Сейчас Литва выбрала полное финансирование процесса реновации, но мы считаем, что можно финансировать и поэтапный процесс. Это рекомендуют и директивы ЕС. Благодаря этому жители могут выбрать альтернативы, которые быстрее окупятся.

Мы видим, что сейчас заявок может быть больше, чем договоров о финансировании. Эту проблему тоже надо решать", – сказал он.

Нармонтас отметил, что с 1 января 2020 года действует новая возможность "малая реновация".

"Это реновация теплоузлов и отопительной системы. Таких мер может быть и больше. Не каждый многоквартирный дом надо модернизировать по имеющимся моделям.

У нас есть дома, которые построены довольно эффективно. В этом случае достаточно поменять окна, крышу, привести в порядок теплоузел. Это тоже реновация.

В 2019 году реновировали 380 домов, но по установленному классу C (40% экономии) – всего 270", – сказал он.

Президент Литовской жилищной палаты Юозас Антанайтис сказал, что сейчас процесс реновации проходит пассивно.

"И это не вина администраторов, просто изменилось отношение государства. Реновация сейчас - не приоритет. Больше внимания уделяют болотам, природе. Да, это важно, но тогда реновация остается на задворках. Говорят о совершенствовании законодательной базы. Но тенденция такова, что нет основного стратегического документа в государстве, на основе которого мы шли бы вперед. Должно быть стратегическое планирование", – сказал он.

Вице-министр заметил, что государство прекрасно понимает, куда идет.

"У нас есть программа реновации многоквартирных домов, по планам полагается реновировать 500 домов в год. Мы готовим стратегию, весной мы должны представить ее ЕК. Но речь идет не только о многоквартирных домах, а обо всех зданиях.

Согласно регламенту ЕС каждая страна должна подготовить стратегию до 2050 года, чтобы к тому времени здания практически не потребляли энергию. Это касается и коммерческих, и промышленных зданий, и многоквартирных, и индивидуальных домов", – сказал Нармонтас.

Лукошюс прибавил, что вышеупомянутая программа изживает себя. "Остался 2020 год, а там готовим новую стратегию. Все наши предложения касаются новой стратегии", – сказал он.