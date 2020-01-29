Врачи скорой помощи передали в руки медиков две вернувшиеся из Китая семьи

На фоне распространения коронавируса в Китае и других странах, растет беспокойство среди жителей Литвы, которые гостили в Китае. Специалисты говорят, что нет повода для паники, поскольку в Литве пока не были установлены случаи заболевания коронавирусом и напоминают, куда обращаться за помощью в случае необходимости.

В Литве были распространены рекомендации для тех, кто был в Китае или контактировал с гражданами этой страны, а также консультируют прибывших в аэропорт жителей. К врачам обращаются и сами жители Литвы. Об этом 27 января на пресс-конференции в Минздраве сообщила глава Вильнюсского департамента Национального центра общественного здравоохранения Роланда Лингене.

"Может, я не ясно объяснила, что должны делать люди, которые ездили в Китай (...), если они почувствовали недомогание. Обеспокоились врачи Сантаришкской клиники, наверное, им стали звонить люди. Я еще раз хочу сказать, когда стоит начать волноваться. Если какой-то человек в течение двух прошедших недель был в Китае, (...) вернувшись почувствовал себя плохо, у него поднялась температура до 38 и выше, он чувствует симптомы как во время гриппа – головная боль, кашель, тяжелое дыхание, ломота в костях, только в таком случае надо звонить по номеру 112. В случае других симптомов и болезней - обращаться к семейному врачу, в обычном порядке", – сказала специалист.

Представитель Единого центра помощи Вилма Юозявичюте сказала DELFI, что не наблюдается резкого роста количества звонков в связи с коронавирусом.

"Были лишь отдельные звонки. Наши специалисты в таких случаях не консультируют: мы выясняем, на что жалуется человек, адрес и соединяем с диспетчерской скорой помощи" , – сказала Юозявичюте.

Представитель Скорой помощи Игорь Лукашев подтвердил, что к врачам обратились несколько человек, которые побывали в Китае. По его словам, в Сантаришкскую клинику доставили членов двух семей - шесть человек - все они ездили в Китай.

"В первую очередь надо сказать людям, чтобы они не паниковали, поскольку в Литве нет ни одного случая коронавируса. Мы доставляем людей, которые побывали в Китае в последние две недели или контактировали с людьми из Китая, а потом почувствовали недомогание в инфекционную больницу, где их обследуют, делают анализы", – сказал Лукашев.

"Если симптомы появились во время путешествия в Китае или после возвращения или в течение двух недель после контакта с людьми, которые побывали в Китае, то надо немедленно звонить по номеру 112, внятно рассказать ситуацию и выполнять рекомендации врачей. Если симптомы появились в самолете, надо информировать об этом экипаж", – подчеркнули представители Национального центра общественного здравоохранения.

Врачи к таким пациентам едут в специальных респираторах. Респиратор надевают и пациенту.