LG Cargo откладывает планы приобретения грузовых вагонов

Дочернее предприятие государственных Литовских железных дорог (Lietuvos gelezinkeliai) LG Cargo не станет продолжать объявленный им закрытый конкурс на покупку грузовых вагонов стоимостью более 30 млн евро. Когда будет объявлен новый конкурс, пока не решено, говорит представитель Lietuvos gelezinkeliai.

Такое решение принято после того, как Верховный суд Литвы (ВСЛ) во вторник отказался рассматривать жалобу Lietuvos gelezinkeliai и LG Cargo по поводу неблагоприятного для них решения Литовского апелляционного суда (ЛАС) прекратить этот конкурс.

Его процедуры были остановлены в конце июля 2019 года, когда в суд обратилась эстонская группа железнодорожных услуг Skinest Baltija.

"Вне всякого сомнения, мы будем выполнять решение суда. Поскольку это не открытые конкурсные закупки, нет и процедуры объявления о его прекращении. Конкурс остановлен и не будет возобновлен, он не будет проводиться", – сказал BNS Мантас Дубаускас.

"LG Cargo в апреле прошлого года сообщила, что планирует обновить парк вагонов и до 2020 года приобрести более 900 вагонов разных типов, предназначенных для перевозки щепы, зерна, а также полувагонов и платформ.

Однако теперь, по словам М. Дубаускаса, не ясно, когда будет объявлен новый конкурс.

"Сейчас мы хотим изучить приведенные ВСЛ аргументы. Все решения мы примем позже", – сказал М. Дубаускас.

ВСЛ 28 апреля отказался принять кассационную жалобу Lietuvos gelezinkeliai и LG Cargo, так как предприятия не обосновали утверждение, что суды более низких инстанций могли несправедливо решить дело, они также не указали проблему, имеющую важное решение для сформирования судебного прецедента.

Апелляционный суд и Вильнюсский окружной суд в прошлом году предписали LG Cargo прекратить конкурс. Как отмечали суды, он должен был быть открытым, потому что LG Cargo следует считать покупающей организацией.

Сейчас у LG Cargo парк из 8 тыс. вагонов.