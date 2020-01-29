Такое решение принято после того, как Верховный суд Литвы (ВСЛ) во вторник отказался рассматривать жалобу Lietuvos gelezinkeliai и LG Cargo по поводу неблагоприятного для них решения Литовского апелляционного суда (ЛАС) прекратить этот конкурс.
Его процедуры были остановлены в конце июля 2019 года, когда в суд обратилась эстонская группа железнодорожных услуг Skinest Baltija.
"Вне всякого сомнения, мы будем выполнять решение суда. Поскольку это не открытые конкурсные закупки, нет и процедуры объявления о его прекращении. Конкурс остановлен и не будет возобновлен, он не будет проводиться", – сказал BNS Мантас Дубаускас.
"LG Cargo в апреле прошлого года сообщила, что планирует обновить парк вагонов и до 2020 года приобрести более 900 вагонов разных типов, предназначенных для перевозки щепы, зерна, а также полувагонов и платформ.
Однако теперь, по словам М. Дубаускаса, не ясно, когда будет объявлен новый конкурс.
"Сейчас мы хотим изучить приведенные ВСЛ аргументы. Все решения мы примем позже", – сказал М. Дубаускас.
ВСЛ 28 апреля отказался принять кассационную жалобу Lietuvos gelezinkeliai и LG Cargo, так как предприятия не обосновали утверждение, что суды более низких инстанций могли несправедливо решить дело, они также не указали проблему, имеющую важное решение для сформирования судебного прецедента.
Апелляционный суд и Вильнюсский окружной суд в прошлом году предписали LG Cargo прекратить конкурс. Как отмечали суды, он должен был быть открытым, потому что LG Cargo следует считать покупающей организацией.
Сейчас у LG Cargo парк из 8 тыс. вагонов.