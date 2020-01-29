Первые данные о литовском автопарке: платить налог придется почти всем

После того как появилась информация о том, что с 1 июля 2020 года в Литве вступит в силу налог на регистрацию загрязняющих окружающую среду автомобилей, стали внимательно следить за выбросами CO2. Представитель портала Autoplius.lt Матас Бузялис сказал, что с учетом имеющихся новых данных, платить налог придется почти всем, покупающим автомобиль.

По словам Бузялиса, на сегодняшний день у ГП Regitra есть данные о выбросах CO2 чуть больше половины всех автомобилей.

Согласно новейшей статистике, полученной в декабре 2019 года, в среднем выбросы CO2 новых машин в Литве составляют 131 г/км.

Выбросы CO2 импортируемых подержанных автомобилей составляют в среднем 168 г/км.

"Иными словами, в среднем все автомобили превышают установленную планку", – заметил Бузялис.

Правда, налоги не очень велики. Например, владельцам бензиновых авто за 131 к/км CO2 при регистрации придется заплатить 15 евро, а новых дизельных – 30 евро.

При регистрации подержанных бензиновых автомобилей придется платить 60 евро если СО2 составляет 168 г/км, а за подержанный дизельный авто с такими же показателями - 120 евро. За газовый автомобиль с таким СО2 при регистрации придется заплатить 54,5 евро.

Правда, средний показатель CO2 не означает, что больше никто не будет платить. По словам Бузялиса, в списках есть автомобили, чьи выхлопы составляют несколько сотен г/км.

Например, в декабре в Литве зарегистрировали Mercedes-Benz CL600 1998 г.в., CO2 которого составляет 400 г/км. За регистрацию такого авто придется заплатить 270 евро.

Не меньше будет стоить регистрация Mercedes-Benz S550 2014 г.в., поскольку его показатель СО2 составляет 360 г/км, столько же заплатит и владелец Lexus LX570 2016 г.р. - его показатель составляет 337 г/км. 270 евро после 1 июля 2020 года будет стоить и регистрация Audi Q7 2008 г.в.

Больше налог придется платить владельцам дизельных автомобилей. Например за Volkswagen Touareg 2004 г.в. - 540 евро.

Оценивая данные о регистрации за последний квартал 2019 г., Бузялис заметил, что в Литву все еще ввозят много дизельных автомобилей – их был 71%.

"Конечно, это на 1,2% меньше, по сравнению с данными за тот же квартал 2018 г. Мы можем сказать, что это исторически низкий показатель. Мы считаем, что это результат планов ввести налог на загрязняющие окружающую среду автомобили", – сказал эксперт.

Часть бензиновых авто в последнем квартале увеличилась на 0,7% – до 23,7%, а 5,3% парка - автомобили на альтернативном топливе.

Что касается статистики новых автомобилей, то, по словам Бузялиса, она сильно искажена реэкспортом. В Литве ежегодно регистрируют множество новых автомобилей, которые физически в Литве не остаются – их тут же снимают с регистрации. Этот показатель составляет около 40% всего парка новых автомобилей.