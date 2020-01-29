"Я считаю, что, если будет сформирована комиссия по импичменту, то она все равно должна прийти к тем выводам, которые сейчас обсуждаются в Комитете по национальной безопасности и обороне (КНБО) сейма. Одно другому не мешает", – сказал Р. Карбаускис в среду в интервью радиостанции Ziniu radijas.

Он сказал, что подписался под предложением импичмента, поскольку в противном случае оппозиция обвинила бы его в защите И. Розвой.

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"Здесь никто никого не защищает, нужно выяснить, все должно быть законно, справедливо. Если есть нарушения, то человек должен за это ответить", – сказал Р. Карбаускис.

"Я вижу основания. Этот случай очень похож на случай с Миндаугасом Бастисом", – сказал лидер "крестьян".

Все же он также подчеркнул, что важен и вопрос о том, почему в ситуации с И. Розовой ничего не предпринял знавший о ней спикер сейма и представители оппозиционных консерваторов.

"У меня были подозрения в том, что они пытались тянуть это дело, чтобы как можно ближе к выборам использовать это против правящего большинства, против Избирательной акции поляков. Просто порекламироваться за этот счет", – утверждает Р. Карбаускис.

В сейме И. Розова состоит во фракции Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей, входящей в правящую коалицию.

В Сейме проводится расследование относительно того, что связи И. Розовой могли представлять угрозу для национальной безопасности. Расследование проводит КНБО на правах специальной комиссии.

Инициатива провести парламентское расследование в связи с сокрытием И. Розовой ее контактов с российскими дипломатами возникла после того, как в январе 2018 года выяснилось, что спикер Сейма В. Пранцкетис получил справку от ДГБ, в которой содержалась рекомендация не предоставлять И. Розовой разрешение на работу с секретной информацией.

В документе говорилось о ее встрече с российскими дипломатами по поводу финансовой поддержки Русскому альянсу, а также о том, что член сейма встречалась с генеральным консулом России Владимиром Малыгиным, который был выслан из Литвы в 2014 году.

Сама Розова считает, что её контакты с российскими дипломатами не были личными, и потому ей не нужно было указывать их в вопроснике ДГБ.

Парламентское расследование также охватит действия политиков, располагавших информацией о Розовой. Комитет должен выяснить, какие решения были приняты спикером Сейма Викторасом Пранцкетисом и другими получившими эту информацию членами Сейма после прочтения материала об И.Розовой.

Комитет также должен будет проверить, правильно ли использовалась полученная от Департамента государственной безопасности (ДГБ ) секретная информация, "не использовалась ли она в личных политических или иных целях, что ставит под угрозу национальную безопасность".

На этой неделе в Сейме собраны подписи в поддержку начала импичмента в отношении И. Розовой.