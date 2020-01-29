СМИ: литовская сеть кафе Caffeine будет расширяться в Скандинавии

Действующая в Балтийских странах литовская сеть кофеен Caffeine, которую в прошлом году приобрела норвежская компания Reitan Convenience, начнет действовать в аэропорту датской столицы Копенгагена, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios.

Как отметил глава Reitan Convenience Lietuva Вигинтас Бартасявичюс, без тыла акционера скандинавского происхождения было бы сложно выйти на зарубежные рынки. По его словам, Caffeine действует и в одной из больниц норвежской столицы Осло, в этом городе она планирует расширение.

В интервью изданию В. Бартасявичюс подтвердил, что сделка по продаже компании-оператора кофеен Keturi kambariai полностью завершена, оплата акций состоялась.

BNS напоминает, что Reitan Convenience в Литве принадлежат сети киосков по продаже печати и мелких товаров Narvesen и Lietuvos spauda.