Жители спальных районов Вильнюса тишиной будут наслаждаться недолго

Районы, удаленные от центра города привлекательны для молодых семей и тех, кто бежит от городской суеты. Однако, по словам специалистов, в последнее время проявляется другая тенденция: появляются инвестиции для коммерческих проектов в спальных районах. Конечно, это изменит лицо этих районов.

В 2019 году на первичном рынке жилья в Вильнюсе было продано 5646 квартир, это на 42% больше, чем в 2018 году. Из них 50% сделок - квартиры среднего класса, а 41% - экономического класса, 9% - роскошное жилье. Лидеры продаж - Пилайте, Шнипишкес и Пашилайчай.

По словам представителя Ober-haus Антанаса Кишунаса, так называемые спальные районы в последнее время пользуются спросом среди молодых семей.

"В этих районах обычно покупают первое жилье. Основные покупатели – молодые семьи со средними доходами или ниже средних, однако они могут позволить себе купить жилье, взяв ипотечный кредит. Обычно у такой семьи есть хотя бы один автомобиль, поэтому они могут ездить на работу, которая находится далеко от дома. В этих районах жилье на треть дешевле, чем в центре столицы", – сказал специалист.

Гендиректор компании Bonava Lietuva Ремигиюс Плетерас рассказал, что выбрали для инвестиций Пашилайчай, оценив тенденции развития города и предпочтение покупателей.

Он заметил, что растет спрос на жилье экономического класса. "Вильнюсцы при выборе жилья в первую очередь оценивают не положение в городе, а расстояние до работы, детских садов и школ, а также, какие развлечения есть поблизости. Чем удобнее расположение бытовых точек, чем более конкурентная цена, тем чаще выбирают жилье в спальном районе, а не в Старом городе", – считает Плетерас.

Кишунас обратил внимание на то, что предприниматели реагируют на то, где появляется больше новоселов, там понемногу появляются модные бары, различные зоны развлечений в торговых центрах, а в будущем таких мест станет еще больше.

"Что касается Пашилайчай, то это один из постоянно растущих районов, поэтому там чаще всего поселяются молодые семьи. Для них актуальны не только детские сады и школы, но и зоны развлечений, количество таких мест тоже растет", – сказал он.

Глава Realdata Арнольдас Антанавичюс сказал, что в большинстве спальных районов Вильнюса есть возможности для развития и даже потребности в бизнес-центрах и коммерческих помещениях.

"Возможно, неплохо было бы, рассредоточить концентрацию коммерческих помещений по всему городу, не ограничиваться только центральной частью города, где сейчас строят почти все бизнес-центра. Сейчас у нас по утрам образуются заторы в одну сторону, а по вечерам - в другую, соответственно увеличивается и уровень загрязнения и т.д. Если бы люди работали ближе к дому, то ситуация с заторами была бы иной", – сказал эксперт.

Он заметил, что высокая концентрация жителей в спальных районах генерирует спрос на коммерческую деятельность.

"Например, Пашилайчай, Юстинишкес, находятся рядом с Западной объездной дорогой, которая решает вопрос сообщения. Появляется в районе спрос на деятельность, связанную с обслуживанием клиентов", – сказал Антанавичюс.

По словам специалистов, расширение бизнес-центров, коммерческих помещений за пределами центра города может улучшить ситуацию с заторами, снижением уровнем загрязнения в центральной части Вильнюса. С другой стороны, коммерческая деятельность в спальных районах может нарушить мерное и спокойное течение жизни в этих районах.