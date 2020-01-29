В Шяуляйском СИЗО осужденный взял в заложники надзирателя и вырвался на волю был задержан за воротами

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Kratos Šiaulių tardymo izoliatoriuje Foto: Šiaulių aps. VPK

28 января, около 21 ч., в Шяуляйском СИЗО осужденный на пожизненное заключение (1985 г.р.), когда его вели по коридору, угрожая самодельным колющим оружием взял в заложницы младшего специалиста отдела безопасности и пытался сбежать из СИЗО.

Другие работавшие в эту смену специалисты, оценив ситуацию и для защиты своей коллеги, сопровождая осужденного, разрешили ему выйти за пределы территории. За воротами осужденный отпустил заложницу и пытался скрыться, но был задержан надзирателями и подоспевшими им на помощь полицейскими, сообщает Департамент тюрем. Во время задержания был применен электрошокер Taser. Осужденный был изолирован. Он был приговорен к пожизненному заключению в 2003 году за убийство. Сотрудницу СИЗО доставили в больницу. У нее на шее были поверхностные повреждения. Кроме того, пострадавшей оказали психологическую помощь. Женщина проработала в СИЗО почти год. Криминальная разведка Департамента тюрем проводит расследование в связи с бегством осужденного. В Шяуляйском СИЗО начата служебная проверка.

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