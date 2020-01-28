Когда не надо уступать дорогу спецтранспорту с огнями – есть один случай

Представители полиции, скорой помощи и пожарных отмечают, что проблема остается - не всегда водители освобождают путь. Пожарные-спасатели отмечают, что иногда даже минута задержки в заторах может стоить кому-то жизни.

Инструктор Артурас Пакенас сказал, что, увидев машины спецтранспорта с мигалками, водители нередко допускают ошибки, а это замедляет путь пожарных, врачей или полиции.

Он заметил, что водители забывают о том, что увидев позади себя сине-красные огни и услышав сирену, они должны остановиться.

"В лучшем случае водители замедляют движение, некоторые и этого не делают, якобы спецтранспорт не в их полосе, но такого не должно быть. Согласно ПДД, водитель должен освободить путь и остановиться у правой стороны дороги или обочины", – сказал Пакенас.

Он акцентировал, что еще хуже бывает, когда речь идет о четырехполосной дороге – по две полосы в каждом направлении. Если на таком участке нет разделительной полосы, забора, островков безопасности, даже те, кто едет по встречной полосе, должны остановиться у правой стороны дороги.

"Неважно, что спецтранспорт на другой стороне – и те должны остановиться. К сожалению, такие ситуации бывают нечасто, поэтому многим кажется, что что-то делать надо только тогда, когда сирены слышны за спиной", – сказал Пакенас.

В некоторых случаях около перекрестков количество полос увеличивается. В таких случаях, по словам инструктора, водители должным образом оценить ситуацию и образовать "коридор" для спецтранспорта.

"Конечно, когда стоишь в третьей полосе, перестраиваться в первую не стоит. Это принесет больше вреда чем пользы. В других странах Европы, например, в Германии, принято, что на такой дороге водители смещаются в ту сторону, где ближе обочина. Разъезжаясь в разные стороны, водители образуют коридор. В Литве такие ситуации не описаны, но в любом случае надо не только освободить путь но и сделать это безопасно", – сказал Пакенас.

Он сказал, что есть исключение, когда не надо уступать дорогу едущим в обоих направлениях, но такое бывает очень редко и в Литве таких мест почти нет.

Инструктор заметил, что когда пожарные едут в противоположном направлении, а на дороге в одну сторону есть шесть полос или больше, кроме того, полосы, ведущие в разном направлении, ничем не разделены, то тем, кто едет в противоположном направлении останавливаться не надо.

Во всех других случаях водители должны уступить дорогу, отъехать вправо и остановиться.

Еще одно исключение - желтые и оранжевые огни аварийных служб и охранников. Автомобилям с такими огнями дорогу уступать не надо.

Информация подготовлена при сотрудничестве с Литовской дирекцией автомобильных дорог при Министерстве транспорта и коммуникаций.