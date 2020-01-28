В Вильнюсе проведут реконструкцию торгового центра Ozas

В Вильнюсе в ходе нескольких этапов проведут реконструкцию торгового центра Ozas.

Представитель компании NEPI Rockcastle Lithuania, которая управляет ТЦ, Антанас Кемешис сказал, что пока не может подробно комментировать эти планы.

"ТЦ Ozas будет обновлен. Сейчас мы на первичной стадии проекта. Появившиеся 27 января решения - не окончательные, они будут корректироваться. Поэтому пока мы не можем конкретно говорить об инвестициях и о сроках. В будущем мы будем регулярно сообщать обо всех планах и сроках", – сказал Кемешис.

В документах сообщается, что планируют обновить интерьер здания и расширить арендуемые площади с 137 200 до 141 000 кв. м.