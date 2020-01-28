Новые подозрения: Grigeo Klaipėda очищала не только свои стоки

На фоне скандала в связи с тем, что Grigeo Klaipėda, возможно, сливала неочищенные стоки в Куршский залив, выясняется, что не так давно у Grigeo Klaipėda был договор с тремя компаниями, которым она предоставляла услуги по очистке стоков. Правда, на данный момент инспекторы охраны окружающей среды не могут ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о том, что эти стоки также могли сливать в залив. Однако кое-что выяснить все же удалось. Портал DELFI получил документы, из которых видно, что некоторые данные не совпадают. Собранные материалы DELFI планирует передать в прокуратуру.

О том, что Grigeo Klaipėda предоставляла другим компаниям такую услугу, порталу DELFI сказала общественный деятель и активистка из Клайпеды Раймонда Заборе, заметив, что, возможно, Grigeo брала за такие услуги меньше, чем Klaipėdos vandenys.

Заборе сказала, что Grigeo Klaipėda могла сливать в залив не только свои стоки, но и стоки еще трех компаний.

Редакция портала связалась с Департаментом охраны окружающей среды и попросила подтвердить или опровергнуть эту информацию. Пресс-секретарь департамента Ева Крикштопайтите подтвердила, что у Grigeo Klaipėda были договоры с тремя компаниями (ЗАО Iris, Bega и Клайпедская коллегия социальных наук) об очистке их стоков.

Правда, она заметила, что, согласно имеющимся документам, с 1 сентября 2016 года Grigeo Klaipėda такие услуги этим компаниям уже не предоставляла.

"Мы не можем подтвердит или опровергнуть информацию о том, что в залив сливали стоки и других компаний", – сказала Крикштопайтите.

DELFI связался с тремя компаниями, которым Grigeo Klaipėdaранее предоставлял услуги по очистке сточных вод.



Гендиректор ЗАО Iris Альгирдас Навицкас сказал, что Grigeo Klaipėda предоставляла им эту услугу 20 лет (с 1997 г.), поскольку их здание (бывшая столовая Grigeo) так было подключено к канализационным сетям. Навицкас сказал, что Grigeo предоставляла им эту услугу до конца третьего квартала 2017 года.

Пресс-секретарь Клайпедской коллегии социальных наук Сваюне Марцинкявичене сказала DELFI, что их договор с Grigeo был расторгнут в конце 2011 года. С 2012 года у коллегии был договор с Klaipėdos vanduo.

Пресс-секретарь Bega Гедиминас Гудавичюс сказал, что их компания передавала стоки Grigeo Klaipėda до 2017 года (формально до 1 сентября 2016, а реально до 2017). Он заметил, что компания не производственная, поэтому они сливали только бытовые отходы и дождевую воду. Стоки очищались через Grigeo Klaipėda, поскольку компания находилась на исторической территории бывшей картонной фабрики и пока не провели реконструкцию сетей, канализационная система была общая.

Гудавичюс заметил, что платили за очистку стоков столько же, сколько платили бы Klaipėdos vandenys.

DELFI связался и с гендиректором Grigeo Klaipėda Томасом Эйкинасом.

"У Grigeo Klaipėda был договор об очистке сточных вод трех компаний, однако условия соглашений конфиденциальны, поэтому мы не можем предавать их огласке", - сказал он.

Больше всего подозрений у DELFI вызвала дата 1 сентября 2016 года, до которой Grigeo Klaipėda предоставляла услугу по очистке стоков компаний, которые утверждают, что передавали стоки дольше - одна до 2017, другая до конца третьего квартала 2017 г.

Департамент указал, что только прокуратура может выяснить, верна ли эта информация. Если подтвердиться, что все так и было, то возникает вопрос общего количества очищенных стоков. На повторный запрос глава Grigeo Klaipėda журналистам не ответил. Журналисты намерены передать информацию в прокуратуру.

DELFI напоминает, что министр охраны окружающей среды Кястутис Мажейка сказал, что нанесенный природе ущерб может составлять 60 млн. евро. По действующим законам ущерб считают за 5 лет.

Напомним, что 7 января разразился скандал - появилась информация о том, что Grigeo Klaipėda сливает неочищенные стоки в Куршский залив. Это дело расследует прокуратура.