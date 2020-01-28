Ягодовод нашел возможность увеличить доходы – продает средства для борьбы с майским хрущом

Людас Гайвялис, который окончил Вильнюсский технический университет им. Гедиминаса, в скором времени променял свою специальность на хлеб земледельца. Завести ягодное хозяйство в Ширвинтском районе его побудило средство "Развитие хозяйства и бизнеса" программы Развития литовского села на 2014–2020 гг. "Помощь молодым фермерам".

Сейчас молодые фермеры могут легче воспользоваться европейской помощью, поскольку действуют новые, облегченные правила. Средства помощи выделяют из бюджета Европейского сельскохозяйственного фонда для развития села и бюджета государства.

Гайвялис занялся ягодоводством 5 лет назад на 5 га земли своих дедушек и бабушек в Ширвинтском районе. Сейчас он выращивает клубнику и голубику. На участке развита система полива, вырыт пруд, стоит хозпостройка.

Хозяйство Гайвялис создал на средства "Помощи молодым фермерам". На полученные деньги он купил рассаду, создал инфраструктуру, оплатил консультации и другие услуги.

"Сначала я посадил клубнику на 30 сотках. А два года назад расширил участок до 1,4 га и на 0,5 га посадил голубику. Часть земли использую для севооборота – сею ячмень, горох и т.д., а после них - клубнику сажаю. Без средств европейской помощи я бы не смог завести хозяйство, поскольку нужны большие инвестиции. Это хороший старт", – сказал Гайвялис.

О средствах помощи ему рассказал друг, у которого был опыт подачи заявок на проекты. Сейчас Гайвялис не жалеет, что начал свое дело.

"Я углубился в сельское хозяйство, стал ездить на выставки. Меня очень интересует это дело", – сказал он.

Гайвялис отметил, что вырастить хороший урожай ягод в Литве - не проблема, сложнее его реализовать.За сезон Гайвялис получает 10 тонн клубники, он продает ее на рынках, а также скупщикам и отдельным покупателям.

"Новому участнику нелегко найти свой рынок. Многие стали выращивать клубнику. В прошлом году ягод у всех было много. Кроме того, наша продукция дороже польской. Поэтому конкуренция большая. Если есть кому продать ягоды по неплохой цене, то этот бизнес будет неплохим. Покупатели могли бы лучше ценить литовскую продукцию", – сказал ягодовод.

Он ищет способы, чтобы рекламировать свою продукцию, планирует предложить покупателям корзину ягод, которую в своем регионе будет доставлять заказчикам на дом.

Гайвялис также придумал способ повышения доходов. Он недавно учредил малое товарищество, предоставляющее сельскохозяйственные услуги – начал продажу биологического инсектицида для защиты культур от личинок майского жука.

"Я заметил, что из-за личинок майского хруща сокращается количество рассады, это убыток. В Литве не было никаких легальных средств борьбы с этими личинками, нелегальная химия, которая наносит вред флоре и фауне, была, но ею пользоваться не хотелось. Поэтому мы начали продавать биологический инсектицид, о котором я узнал на международной выставке", – сказал фермер.

В ближайшее время Гайвялис не планирует инвестиций в свое хозяйство, поскольку сначала хочет вернуть уже сделанные вложения. Через несколько лет он намерен оценить достижения, накопленный опыт и решать, что делать дальше.

"Чтобы увидеть результаты в сельском хозяйстве нужно время. Если увижу перспективу в деле выращивания клубники, модернизирую свое хозяйство. Пока лучше всего выращивать ягоды нескольких видов. Если же будет большой заказ, перейду на один вид. Это не обязательно будут ягоды – может быть и чеснок и капуста. Самое главное, чтобы появилась ниша", – сказал он.

Поощрение молодых фермеров – один из приоритетов программы развития села. В Литве очень актуальна проблема старения людей, занятых в сельском хозяйстве, поэтому нужно поощрять молодежь. Молодые фермеры часто выбирают инновации, современные направления, технологии, это дает конкурентоспособность и помогает добиться более высокого ВВП.

Помощью для молодых фермеров могут воспользоваться лица не старше 40 лет (на момент подачи заявки человеку должно быть не больше 41 года), которые зарегистрировали сельскохозяйственные угодья и хозяйство на свое имя, делают первые шаги в сфере сельского хозяйства и являются владельцами хозяйства с необходимой компетентностью и профессиональными навыками.

Помощь выделяют не только на производство, но и на обработку продукции, переработку и поставки на рынок.

Приоритетные сферы - животноводство, скотоводство, огородничество, ягодоводство, садоводство (когда доходы от такой деятельности составляют не меньше 50% всех доходов) или смешанное хозяйство.

Дополнительные баллы дают за пчеловодство и т.д. Одному фермеру выделяют 40 000 евро, компенсируют 100% всех расходов на компенсируемую деятельность.