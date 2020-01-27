"Литовская почта" пока ничего не предпринимает в связи с посылками из Китая

BNS ru.DELFI.lt

Vieta, skirta savitarnos siuntoms palikti Foto: Organizatorių nuotr.

"Литовская почта" сообщает, что пока не располагает никакой информацией о том, что коронавирус может попасть в другую страну вместе с посылками.

"Мы сделали запрос в Литовском центре общественного здоровья, но пока не получили ответ. Этот вопрос пока не поднимает и UPU (Всемирный почтовый союз). Поэтому пока мы не предпринимаем никакие действия", – сказала DELFI представитель "Литовской почты" Вайда Будрене. По ее словам, сейчас "Литовская почта" получила информацию о дезинфекции в аэропортах, на железнодорожных вокзалах, но не из-за посылок, а потому что вирус передается от человека к человеку. Статьи по теме: Из-за угрозы коронавируса МИД рекомендует литовцам временно отказаться от поездок в Китай В Китае число заболевших пневмонией нового типа превысило 2700 человек "Но мы постоянно следим за информацией, если получим какие-либо сигналы, сразу предпримем соответствующие меры", – прибавила она. DELFI напоминает, что МИД Литвы рекомендует гражданам страны временно отказаться от поездок в Китай, пока не остановят распространение коронавируса в этой стране. По официальным данным, в Китае от короновируса скончались 80 человек, заболели 2700 человек.

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