Борющаяся с раком евродепутат Малдейкене уже запланировала свои похороны

Европарламентарий Аушра Малдейкене не перестает удивлять своей прямотой. Она открыто заговорила не только об онкологическом заболевании, с которым борется, но и о похоронах. "Я написала письмо с подробными указаниям, чего я хотела бы. Я попросила сыновей, чтобы мои похороны были частными, небольшими, чтобы не было никакой публичности", – сказала политик.

Малдейкене рассказала, что многие люди, сталкиваясь с онкологическим заболеванием начинают паниковать или у них начинается депрессия.

"Когда я услышала диагноз, я боялась один день. Я умею искать информацию. Открыла интернет, посмотрела, какие прогнозы для тех, у кого диагностируют рак груди первой стадии, и успокоилась. Правда, я спросила у врача, какая вероятность того, что я могу умереть. Врач сказала, что если я не буду лечиться корицей и куркумой, если не откажусь от операции, если не прыгну с девятого этажа, то буду жить", – сказала Малдейкене.

В студии VIDO VIDeO Малдейкене вспомнила и неприятный конфликт с баскетболистом Арвидасом Мацияускасом: "Спортсмены. Это прыгающие потные мужчины. Но ум народа в мозгах".

Когда ведущий передачи на телеканале LNK вступился за спортсменов, сказав, что они тоже люди, которые живут, любят, создают семьи, политик ответила: "Политики - тоже люди".

Отвечая на вопрос ведущего, почему она решила предать огласке этот конфликт, Малдейкене сказала, что хотела выяснить, что это за человек, который сказал: "Если болеешь, баба, лежи в кровати, а не делай вид, что работаешь". Политик вспомнила и слова своего отца о спортсменах и тех, кто болеет за них: "Спорт смотрят только те люди, которым нечем заняться. Это развлечение для плебеев".