Из-за угрозы коронавируса МИД рекомендует литовцам временно отказаться от поездок в Китай

МИД Литвы рекомендует гражданам страны временно отказаться от поездок в Китай, пока не будет обуздано распространение коронавируса в этой стране.

"МИД рекомендует временно не ездить в Китай", – сказала BNS в понедельник пресс-атташе министра иностранных дел Раса Якилайтене.

По данным министерства, в Китае сейчас находится около 300 граждан Литвы.

МИД призвал всех находящихся в этой стране граждан Литвы зарегистрироваться в системе регистрации поездок министерства по адресу https://keliauk.urm.lt/lt/keliones-registracijos-forma.

В Вильнюсском аэропорту с субботу проверено 11 человек, вернувшихся из поездки в Китай, также проводится подготовка к проведению учений сотрудников аэропорта.

Р. Якилайтене сказала, что у МИД нет информации о гражданах Литвы, находящихся в городе Ухань, откуда начал распространяться коронавирус.

"В посольство никто не обращался за помощью в связи с вирусом", – сказала она.

По официальным данным, коронавирус уже унес жизни 80 человек, им заражено около 2,7 тыс. человек.