В прошлом году Литва привлекла 47 прямых иностранных инвесторов

В прошлом году Литва привлекала 47 проектов прямых иностранных инвестиций. Новые компания планируют создать 4,6 тыс. работчих мест, сообщило Агентство поощрения иностранных инвестиций Investuok Lietuvoje.

Агентство не сообщает, сколько средств приходящие зарубежные компании планируют инвестировать.

В 2018 году Investuok Lietuvoje привлекло 45 таких проектов.

"Одна из существенных целей – привлечь проекты, которые создают новые сферы компетенции в стране – искусственный интеллект или автоматизация процессов – и привлечь в Литву новые цепочки бизнеса", – отметил в сообщении вице-министр экономики и инноваций Марюс Скуодис.

В глобальный сектор услуг в прошлом году пришли американские AmerisourceBergen, McKesson и Dana, а в конце года этот сектор трудоустроил почти 19 тыс. специалистов, создал около 1,2% ВВП страны.

По сообщению Investuok Lietuvoje, в прошлом году Литвы не уступала позиций лидера в привлечении участников рынка финансовых технологий. Здесь обосновались Earthport, которую приобрела крупнейший в мире оператор системы платежных карт Visa, SumUp, Verse, и другие.

В международном рейтинге финансовых технологий в 2019 году Литва оставалась на четвертом месте, а в рейтинге оценки благоприятного для бизнеса климата Doing Business – 11 место.