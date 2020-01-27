В праздники литовские работодатели были щедрыми: средняя зарплата в одной компании составила 50 000 евро

В декабре 2019 года некоторые литовские работодатели выплатили своим работникам впечатляющие зарплаты. В списке компаний, выплативших большие зарплаты остались две компании, которые платили высокие зарплаты в ноябре. В TOP-10 вошли компании, где средняя зарплата в декабре составила больше 10 000 евро, а в 8 из них - больше 15 000 евро. Таковы данные "Содры".

Возможно такие зарплаты - результат премиальных, которые в несколько раз превысили зарплаты за прошлые месяцы.

Самая большая зарплата – 50 696 евро "на бумаге" в декабре была у работников компании норвежского капитала Schage Real Estate. В ноябре зарплаты были в 5 раз меньше – 10 173 евро.

На втором месте – компания Treatwell LT. Ее работники в среднем получили по 22 550 евро. В ноябре зарплаты были 4600 евро.

На третьем месте – компания M.M.M. projektai - 18 725 евро "на бумаге".

Работники немецкой компании BASFв декабре в среднем получили по 18 337 евро "на бумаге".

На пятном месте компания Brolis Sensor Technology - 17 033 евро "на бумаге".

На шестом месте – компания Ola Overseas Liner Baltic со средней зарплатой 16 745 евро "на бумаге".

Седьмое место – компания Arm gate. Средняя зарплата ее работников в декабре составила 15 977 евро "на бумаге".

Далее идет скандинавская компания Skandikon Operations Center - 15 817 евро "на бумаге".

На девятом месте Albatros (14 855 евро) и на десятом - TT cables Nordic (14 332 евро.