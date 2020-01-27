Птичий грипп в Польше может снизить цены на мясо птицы в Литве

Поскольку в Польше распространяется птичий грипп и некоторые страны уже отказались от ее продукции, представители литовских птицеводов заявляют, что импортируемое более дешевое польское мясо может снизить цены на эту продукцию и в Литве.

Между тем аналитик считает, что не стоит ожидать снижения цен на литовском рынке.

Глава Литовской ассоциации птицеводства Витаутас Тевялис заявил, что не реализуемая продукция накапливается в Польше, ее поляки продадут не на своем рынке, а на рынках других стран.

"В Польше каждый день новые очаги, все новые ограничения в определенных зонах. Не реализуемое мясо птицы где-то накапливается. (...) Такой накопленный избыточный продукт стараются выпустить на других рынках – никто не может исключить, что может быть и в Литве", – сказал BNS В. Тевялис.

Глава Вильнюсской и Кайшядорской птицефабрик Дарюс Гудачяускас убежден в ом, что поток польского мяса в Литву увеличится.

"Крупные фабрики Польши ставят цели повысить экспорт мяса птицы в Литву на тысячи тонн в месяц, поскольку только из ЮАР им остановили вывоз 45 тыс. тонн мяса птицы – это половина всего количества, производимого нами", – сказал BNS Д. Гудачяускас.

Между тем, основатель портала Pricer.lt Арунас Визицкас считает, что не следует ожидать снижения цен на мясо птицы. По его словам, если из Польши будет доставлена более дешевая продукция, то разница в ценах "осядет" в карманах торговцев.

Ввоз мяса птицы из Польши уже запретили Украина, Беларусь, Гонконг, ЮАР.