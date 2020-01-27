В литовской больнице по ошибке перепутали тела двух женщин

Траур и хаос – пришлось искать тело близкого человека. С этим пришлось столкнуться двум семьям из Расейнского района. Больше недели назад в Расейнской больнице скончались две женщины, после печального известия близкие покойных пережили еще одно потрясение. В больнице перепутали тела женщин. Когда выяснилась правда, уже не смогли остановить кремацию одного тела.

90-летняя жительница Арёгалы Эляна Бальсене несколько дней назад была похоронена на Арёгальском кладбище. Рядом с супругом похоронили урну с ее прахом.

"Когда мама была здорова, три года назад, она хотела, чтобы ее похоронили в национальном костюме. Сама выбрала обувь и одежду. Высказала и другие пожелания", – рассказа ее дочь Бируте Гайжаускене, которая живет в Каунасе. Бальсене умерла в ночь на 13 января, ее дочь узнала об этом в 6 ч. утра.

Около 8 ч. утра 13 января в больницу приехали представители похоронной компании за телом 86-летней Эляны Поцинкене из Бетыгалы. Они по ошибке увезли останки Бальсене. Никто из близких Поцинкене, а их было пятеро, не сомневался, что это ее тело.

"Сняли простыню со лба. Мы увидели седые волосы. Тело казалось таким же худощавым, и мысли не было, что это не она. Больше мы не просили показать", – сказала родственница Поцинкене Рима. Она сказала, что лицо не просили показать, потому что из-за болезни оно всегда было усеяно синяками.

В соответствии с установленным порядком при опознании тела работник больницы должен снять простыню и прочитать имя и фамилию покойного на идентификационном браслете. Браслет надевают сразу после смерти на левую руку. Близкие Поцинкене услышали только имя - Эляна, фамилию им не прочитали.

Близкие Поцинкене оплакивали ее, находясь рядом с чужим телом. Вскоре катафалк уехал в крематорий в Сувалки с телом Бальсене. В 9.30 ч. за телом Бальсене приехал представитель другой похоронной компании, который тоже не убедился в том, что это то тело, доверился персоналу больницы.

О том, что тела перепутали, стало известно в 16 ч. того же дня. Заместителю директора больницы Одете Боркертене позвонили из похоронной компании Юозаса Скамаракаса и сообщили, что на идентификационном браслете не та фамилия. Гайжаускене подтвердила, что это не ее мать. Когда персонал больницы стал выяснять обстоятельства, стало известно, что тело увезли в крематорий и остановить процесс уже невозможно.

"Не стоит обвинять похоронную компанию – тело опознавали родственники. В таком случае мы не должны проверять, точно ли это то тело. Персонал больницы должен был убедиться в том, что отдает то тело.Это пример халатности. Из того, что мне известно, напрашивается вывод, что на обоих телах было то же имя и та же фамилия. Но, эту версию уже не проверишь, одно из тел было кремировано", – сказал директор похоронной компании.

Директор похоронной компании Скамаракас сказал, что другое тело и при желании они взять уже не могли - его не было. Но на месте выяснилось, что тело не то.

Расейнская больница свою вину признает лишь отчасти.

"Прочитали только имя. Я так понимаю, поддались эмоциям, близкие думали, что они опознали тело. Мы не можем отрицать свою ответственность. Часть ответственности должны принять на себя и похоронные компании", – сказала Боркертене.

Директор больницы Видмантас Мерклёпас сказал, что за всю историю - это первый такой случай. "Это была человеческая ошибка, которая привела к целому ряду ошибок. Это первый такой случай. Постараемся, чтобы больше такое не повторилось", – обещал он.

Некоторые работники больницы были вызваны в полицию. Полиция выясняет были ли в действиях врачей признаки невыполнения служебных обязанностей.

27 января администрация больницы сообщила, что выяснилась причина, по которой перепутали тела. "Тела были выданы, несмотря на то, что до конца не прочли идентификационную надпись на браслете", – сказал Мерклёпас.

Кремацию тела Бальсене оплатили больница и похоронное бюро.

Гайжаускене сказала, что простила персонал больницы и попросила полицию прекратить расследование. Близкие Поцинкене также не намерены требовать возмещения морального ущерба.