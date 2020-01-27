Жительнице Вильнюса всего 22 года, а у нее уже есть собственная квартира: как сэкономить

Накопить необходимые средства на покупку жилья – серьезный вызов, который многим кажется неосуществимым. Однако Бригита в свои 22 года уже стала обладательницей собственного жилья. Она рассказала, как экономить. Важно не забывать, что в этом вам могут помочь современные технологии.

Бригита живет в Вильнюсе в двухкомнатной квартире. Сама она родилась и выросла в Вилкавишкисе. Копить на жилье она начала с 19 лет.

После окончания школы Бригита поступила в Вильнюсский университет. "Вне всяких сомнений поселилась в общежитии – это и дешевле и ближе к университету, да и веселые соседи рядом. Сначала я не думала, где буду жить после окончания учебы.

На втором курсе я решила устроиться на работу по специальности, через полгода удалось закрепиться на работе, о которой я мечтала. Сбережения стали расти, поскольку расходов у меня было немного – за общежитие я платила 45 евро в месяц, автомобиля у меня никогда не было, а проездной для студентов стоит недорого. Большую часть продуктов составляло то, что семья вырастила в своем огороде", – рассказала молодая женщина.

По ее словам, расходы составляли 100–150 евро в месяц, поэтому она без труда накопила необходимую для первого взноса сумму.

"Я выбрала место около озера, которое находится в удобном месте, сообщение с местом работы удачное. Для покупки жилья площадью 45 кв. м нужно было внести 10 000 евро первый взнос. Поскольку я накопила больше, на четвертом курсе стала договариваться об ипотечном кредите. Получить его было непросто – нужен был поручитель, поскольку я работала по справке об индивидуальной деятельности, а банки почему-то считают более надежными людей, которые работают по договору. Несмотря на это, когда я писала дипломную, у меня уже были ключи от квартиры", – рассказала Бригита.

Она не скрывает, ее совет немногим понравится. "На самом деле, я думаю, что у меня до сих пор не было бы своего жилья, если бы я каждый день ездила на своем автомобиле, который "съедает" много средств. Друзья, у которых есть машины, часто жалуются – сломался автомобиль, 600 евро пришлось заплатить. Я знаю, что не у всех так получается, но в больших городах можно планировать поездки на общественном транспорте. Тогда и заторов будет меньше, и воздух будет чище, да и сбережения будут быстрее расти. А в автобусе можно и книгу почитать", – сказала Бригита.

Своим опытом поделился и глава Службы частных клиентов Swedbank Павел Ладзято. Эксперт по финансам сказал, что о своем жилье стал думать в 22 лет, когда устроился на работу и стал получать постоянные доходы.

Первое жилье он купил в 25 лет – за 3 года он накопил на первый взнос.

"Все прошло успешно. Это обусловили два момента: у меня была цель; плюс, когда начал работать, денег стало больше, а расходов больше не стало, поскольку по-прежнему жил с родителями", – сказал Ладзято.

Он признал, что при откладывании средств допустил некоторые ошибки. Часть средств направил на инвестиции, но в невыгодный момент. Это было в 2008–2009 гг., поэтому пострадали его сбережения. Вторая ошибка - агрессивное откладывание средств. Он откладывал больше половины зарплаты.

"Из-за такого жесткого порядка не получал удовольствия от процесса", – сказал специалист.

Ладзято казал, что первое, что надо, чтобы начать откладывать деньги - цель и она должна быть реальной. Потом надо подумать о времени, за сколько реально столько отложить. Кроме того, важно проанализировать свои расходы за последние 3-6 месяцев и подумать, как их можно оптимизировать.

Что касается планирования, то тут подойдут любые подручные средства - даже простой лист бумаги. Но есть и технологии, помогающие экономить.

Вот три приложения, которые помогут в этом:

52 Weeks Money Challenge – Free

В основе лежит вызов откладывания средств в течение 52 недель.

Цель – сэкономить определенную сумму каждую неделю. В первую - 1 евро, потом 2, 3 и т.д. до 52. Через 52 недели вы отложите 1378 евро, их можно потратить на отпуск или на что-то еще.

Можно начинать с любой другой суммы. Если начать с 10 евро, то за год получится сэкономить 13 780 евро.

Wallet – Money, Budget, Finance & Expense Tracker

Цель этого приложения – помочь контролировать свою финансовую ситуацию и принимать решения.

Swedbank Lietuva

Это приложение уведомляет о банковских операциях, позволяет проверить остаток на счету и др.