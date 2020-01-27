Погода: прогнозируют дожди и высокую облачность

27 января погоду в Литве обусловит юго-восточная часть приближающего атлантического циклона. Будет облачно и дождливо. На западе осадков будет меньше, ожидается дождь и мокрый снег. На востоке прогнозируют в основном мокрый снег, на юго-востоке страны - снег.

Юго-западный ветер принесет теплую погоду, поэтому местами прогнозируют туман. Температура воздуха днем составит 1–5 градусов тепла.

В ночь на вторник будет пасмурно. На востоке в начале ночи возможен мокрый снег, около моря будет идти дождь. Во второй половине ночи прогнозируют гололед. Будет дуть южный, юго-западный ветер. Ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, на востоке страны будет прохладнее.

Во вторник днем усилится южный ветер, однако опасных порывов не ожидается. Осадки охватят большую часть страны, за исключением восточной. Будет идти дождь, только на Жемайтийской возвышенности местами будет идти мокрый снег. Температура днем 1–5 градусов тепла.

Сильные осадки ожидаются и в ночь на среду. Будет дуть сильный юго-восточный, южный ветер. Ночью будет 0–4 градуса тепла. В среду днем осадков будет меньше, будет идти в основном дождь. Будет дуть юго-западный ветер. Днем будет 1–6 градусов тепла.

В ночь на четверг осадки прогнозируют в большинстве районов, днем вероятность осадков невелика. Местами из-за облаков ненадолго выглянет солнце. Будет дуть западный ветер, 5–10 м/с. Температура ночью от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем 1–6 градусов тепла.

В последний день января и в первый день февраля прогнозируют снег. Однако, по имеющимся сейчас данным, он надолго не останется, поскольку его смоет дождь. Температура по-прежнему будет выше нуля.