"Нам удалось пообщаться с четырьмя пассажирами, которые недавно были в Китае. Все они были здоровы. Ни у кого не было никаких симптомов", – сказала BNS представитель Национального центра общественного здоровья Роланда Лингене.
По ее словам, у этих пассажиров измерили температуру, поинтересовались, как они себя чувствуют, уведомили, что делать, если они почувствуют симптомы гриппа.
Среди пассажиров один - гражданин Литвы и трое иностранцев. Все они посещали не те регионы, где распространяется опасный вирус.
Лингене заметила, что жители Литвы неактивно реагируют на информацию специалистов о коронавирусе, а иностранцы проявляют живой интерес.
Специалисты, работающие в аэропортах Литвы, предлагают побеседовать всем прибывшим пассажирам.
"Будем дежурить столько, сколько надо", – сказала BNS Лингене.
В понедельник по этому вопросу состоится заседание нескольких служб.
Лингене сказала, что в прошлом году в Литву приехали 15 000 человек, побывавших в Китае.