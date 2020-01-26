Вильнюсец растерян: получил деньги за командировку - его решили выгнать из социального жилья

Сигитас Данилевичюс и его подруга Виргиния Балайшене уже десять лет живут в социальном жилье в микрорайоне Пилайте в Вильнюсе, но после того, как мужчина получил более высокую зарплату, чиновники решили забрать жилье, говорится в передаче KK2 на LNK.

"Что я должен делать? Пойду на улицу с мебелью, не знаю », - сказал С. Данилевичюс, добавив, что у него нет родственников, у которых можно остановиться.

С. Данилевичюс устанавливает декорации в Литовском национальном драматическом театре. Дополнительная работа повысила зарплату мужчины с 500 до 600 евро.

"В театре идет реконструкция, поэтому начали посылать в командировки. Они оплатили командировки, выросла зарплата, и они рассчитали, что я зарабатываю слишком много денег", - утверждает мужчина.

Его подруга В. Балайшене боялась такой ситуации. «В Литве есть что-то ужасное. Если человек начал работать, работает, хочет заработать немного денег, купить телевизор получше, в конце концов, после того, как мы живем, разве это плохо?"- удивляется она.

Мужчина говорит, что он ремонтировал жилье дважды за десятилетие. Оба раза за свои деньги. Он клеил обои, устанавливал шкафы.

Sigito Danilevičiaus būstas KK2 laidoje (LNK nuotr.)

"Выйти с мебелью, со всем на улицу? Как я так внезапно найду съем?" - спросил мужчина.

В. Балайшене считала, что даже если она возьмет с собой мебель, вряд ли найдется место, где это все можно будет разместить: "Люди сдают квартиры с мебелью. А эту мебель куда? На улицу? Выбросить?"

Как совершенно противоположную, журналисты представили историю Ларисы, жительницы Маркучяй. Она умышленно поджигала свое социальное жилье в Маркучяй три раза, чтобы получить новое жилье по соседству с С. Данилевичюсом.

"Не дом, а внутри, маленькую квартиру", - сказала Лариса, отвечая, почему она решила поджечь социальное жилье.

Sigito Danilevičiaus būstas KK2 laidoje (LNK nuotr.)

Подруга Л. Данилевичюса Виргиния продолжала удивляться: "Ведь человек работает, не пьет, мы платим налоги каждый месяц, - сказала она. - Не так, как наоборот. Пьянство. Выпивающие не платит за квартиры, но они содержатся".

Тадас Бальсявичюс, директор муниципального предприятия Vilniaus miesto būstas, сказал, что никаких оговорок не будет, поскольку мужчина был трудоспособного возраста.

"Я не имею права помещать человека в социальное жилье, которым он больше не владеет", - сказал директор.

По словам журналистов LNK, единственная услуга, которую мужчине может оказать муниципалитет, - это позволить ему жить в квартире до весны.