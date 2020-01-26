Министр юстиции призывает ЕС усилить защиту граждан от политического преследования

Министр юстиции Литвы Эльвинас Янкявичюс призывает совершенствовать или вырабатывать новые правовые акты Евросоюза (ЕС), которые гарантировали бы защиту граждан Сообщества от вероятного политического преследования третьих государств.

Как сообщило Министерство юстиции, с этим предложением Э. Янкявичюс выступил на проходящей в Загребе неформальной встрече министров юстиции и внутренних дел.

Цель инициативы – защитить рассматривавших дело 13 января литовских судей и прокуроров, которых Россия официально обвиняет в незаконном преследовании ее граждан.

"Как показали действия Российской Федерации против судей и прокуроров Литвы и в связи с которыми в ноябре прошлого года была принята резолюция Европарламента (ЕП), очень важно усилить конкретные правовые инструменты, чтобы защитить своих граждан от злоупотреблений третьей страной международным правом", – сказал Э. Янкявичюс.

По словам министра, политически мотивированное уголовное преследование, которое инициирует третье государство, может привести к попыткам втянуть в это Интерпол, воспользоваться соглашениями о двустороннем и многостороннем сотрудничестве. Подчеркивается, что целью таких действий является ограничение прав литовских прокуроров и судей, их допрос или арест.

"Давайте не будем забывать, что литовские судьи – судьи всего ЕС. Однако в такой ситуации может оказаться и любой гражданин государств ЕС", – сказал министр.

Э. Янкявичюс призывает ответить на вопрос, обеспечивает ли применяющийся в ЕС принцип правового государства защиту прав лица, "когда вопрос о передаче гражданина ЕС в третью страну решается не в соответствии с правовыми актами ЕС". Он также сомневается, что в настоящее время есть гарантии того, что страна-член ЕС не передаст граждан другого государства-члена ЕС в третью страну, в которой проводятся "политизированные или совершенно необоснованные судебные процессы", а условия содержания задержанных не соответствуют минимальным требованиям".

Россия в июле прошлого года возбудила уголовные дела на литовских судей и прокуроров, рассматривавших дело о советской агрессии 13 января 1991 года, когда советы при помощи военной силы попытались свергнуть законную власть в Литве. В те дни погибли 14 человек, еще почти 800 получили ранения.

Москва официально обвиняет литовских судей и прокуроров в незаконном преследовании граждан России.

В ответ на действия России ЕП в ноябре прошлого года принял резолюцию с призывом прекратить дела – действия Москвы в документе названы политически мотивированными и незаконными.